ندوة تناقش خيارات الجبهة الداخلية الاردنية في ظل العدوان على فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 3 كانون الأول (بترا )-نظمت دائرة التثقيف السياسي في عمادة شؤون الطلبة بجامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة حوارية بعنوان "الجبهة الداخلية وخياراتها في ظل الصراع والعدوان على دولة فلسطين".
وأكد القنصل الفخري لجمهورية هنغاريا المهندس زيد نفاع أن الضفة الغربية تتعرض لعدوان غاشم لم يتوقف منذ أكثر من سبعة عقود حيث نشأ الاحتلال على أيدلوجية دينية لا تؤمن بالديانات الأخرى وتُحلّل هدم المساجد والكنائس وقتل الابرياء لافتا أن الأردن وفلسطين ترتبطان ارتباطاً تاريخياً وسياسياً واجتماعياً وأي حدث سياسي في الضفة الغربية يؤثر بشكل مباشر على الأردن.
وبيّن نفاع أن جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة قام بجولات عربية ودولية في سبيل الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات للإخوة الفلسطينيين وإيقاف آلة القتل والتهجير .
وفيما يخص خيارات الجبهة الداخلية الأردنية قال نفاع أن علينا كأردنيين أن نكون أكثر تماسكاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأقل اعتماداً على المساعدات الخارجية مع التركيز على إدارة الموارد المحلية المتاحة كالصناعة والسياحة والتعدين وإيجاد حلول لملف الطاقة والمياه من أجل النهوض بالاقتصاد الأردني لاجل أن نكون أقوى سند وداعم للقضية الفلسطينية في ظل الاحترام الكبير الذي يحظى به جلالة الملك في المجتمع الدولي.
بدوره أكدّ عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف الشبيل على أن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ بضرورة حل الصراع من خلال تلبية مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف لافتا أن جلالة الملك عبد الله الثاني تصدى لجميع المحاولات الإسرائيلية لطمس الهوية الفلسطينية من خلال تأكيد جلالته في كل المحافل الدولية على أن المنطقة لن تنعم بالسلام إلا بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وفي نهاية الندوة التي افتتحها رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير دار حوار موسع أجاب خلاله نفّاع عن أسئلة واستفسارات الحضور.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
03/12/2023 19:43:00
MENAFN03122023000117011021ID1107528285
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.