ندوة تناقش خيارات الجبهة الداخلية الاردنية في ظل العدوان على فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 3 كانون الأول (بترا )-نظمت دائرة التثقيف السياسي في عمادة شؤون الطلبة بجامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة حوارية بعنوان "الجبهة الداخلية وخياراتها في ظل الصراع والعدوان على دولة فلسطين".

وأكد القنصل الفخري لجمهورية هنغاريا المهندس زيد نفاع أن الضفة الغربية تتعرض لعدوان غاشم لم يتوقف منذ أكثر من سبعة عقود حيث نشأ الاحتلال على أيدلوجية دينية لا تؤمن بالديانات الأخرى وتُحلّل هدم المساجد والكنائس وقتل الابرياء لافتا أن الأردن وفلسطين ترتبطان ارتباطاً تاريخياً وسياسياً واجتماعياً وأي حدث سياسي في الضفة الغربية يؤثر بشكل مباشر على الأردن.

وبيّن نفاع أن جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة قام بجولات عربية ودولية في سبيل الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات للإخوة الفلسطينيين وإيقاف آلة القتل والتهجير .

وفيما يخص خيارات الجبهة الداخلية الأردنية قال نفاع أن علينا كأردنيين أن نكون أكثر تماسكاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأقل اعتماداً على المساعدات الخارجية مع التركيز على إدارة الموارد المحلية المتاحة كالصناعة والسياحة والتعدين وإيجاد حلول لملف الطاقة والمياه من أجل النهوض بالاقتصاد الأردني لاجل أن نكون أقوى سند وداعم للقضية الفلسطينية في ظل الاحترام الكبير الذي يحظى به جلالة الملك في المجتمع الدولي.

بدوره أكدّ عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف الشبيل على أن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ بضرورة حل الصراع من خلال تلبية مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف لافتا أن جلالة الملك عبد الله الثاني تصدى لجميع المحاولات الإسرائيلية لطمس الهوية الفلسطينية من خلال تأكيد جلالته في كل المحافل الدولية على أن المنطقة لن تنعم بالسلام إلا بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وفي نهاية الندوة التي افتتحها رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير دار حوار موسع أجاب خلاله نفّاع عن أسئلة واستفسارات الحضور.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

03/12/2023 19:43:00