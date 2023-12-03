-->

Monday, 04 December 2023 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية المفرق تمدد الدوام في ضريبة الأبنية والمسقفات

12/3/2023 2:29:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 3 كانون الأول ( بترا ) -أعلن رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين اخورشيدة عن تمديد دوام العمل في ضريبة الابنية والأراضي "المستقفات" لغاية الساعة الخامسة مساء يوميا وحتى نهاية العام الحالي.
وقال أخو ارشيدة إن هذا القرار جاء لحرص البلدية على مواصلة تقديم الخدمات ولتمكين المواطنين من تسديد ما عليهم من الذمم المالية المترتبة عليهم قبل نهاية العام الحالي وتفاديا لفرض الغرامات المطلوبة.
ودعت البلدية المواطنين للتواصل مع رئيس قسم المسقفات في البلدية على هاتف 0796687031 .
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
03/12/2023 19:37:29

MENAFN03122023000117011021ID1107528284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث