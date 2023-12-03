بلدية المفرق تمدد الدوام في ضريبة الأبنية والمسقفات

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 3 كانون الأول ( بترا ) -أعلن رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين اخورشيدة عن تمديد دوام العمل في ضريبة الابنية والأراضي "المستقفات" لغاية الساعة الخامسة مساء يوميا وحتى نهاية العام الحالي.

وقال أخو ارشيدة إن هذا القرار جاء لحرص البلدية على مواصلة تقديم الخدمات ولتمكين المواطنين من تسديد ما عليهم من الذمم المالية المترتبة عليهم قبل نهاية العام الحالي وتفاديا لفرض الغرامات المطلوبة.

ودعت البلدية المواطنين للتواصل مع رئيس قسم المسقفات في البلدية على هاتف 0796687031 .

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

03/12/2023 19:37:29