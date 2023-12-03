بلدية المفرق تمدد الدوام في ضريبة الأبنية والمسقفات

بلدية المفرق تمدد الدوام في ضريبة الأبنية والمسقفات
التاريخ
12/3/2023 2:29:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 3 كانون الأول ( بترا ) -أعلن رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين اخورشيدة عن تمديد دوام العمل في ضريبة الابنية والأراضي "المستقفات" لغاية الساعة الخامسة مساء يوميا وحتى نهاية العام الحالي.
وقال أخو ارشيدة إن هذا القرار جاء لحرص البلدية على مواصلة تقديم الخدمات ولتمكين المواطنين من تسديد ما عليهم من الذمم المالية المترتبة عليهم قبل نهاية العام الحالي وتفاديا لفرض الغرامات المطلوبة.
ودعت البلدية المواطنين للتواصل مع رئيس قسم المسقفات في البلدية على هاتف 0796687031 .
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
03/12/2023 19:37:29
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