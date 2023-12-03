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موسكو: إجلاء 133 مواطنا روسيا من قطاع غزة

12/3/2023 2:29:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 3 كانون الأول (بترا)-أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأحد، عبور 133 مواطناً روسياً من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي: "تواصل قوة مهام وزارة الطوارئ الروسية في مصر مهامها لاستقبال المغادرين لمعبر رفح مؤكدة انه تم عبور 133 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم المعبر".
وأعلنت روسيا في وقت سابق أنها أجلت 750 روسيا من قطاع غزة منذ بدء عمليات الإجلاء، وإلى غاية إعلان الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".
---(بترا)
س ح/أز/ ع ط
03/12/2023 19:26:53

MENAFN03122023000117011021ID1107528283

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