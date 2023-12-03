موسكو: إجلاء 133 مواطنا روسيا من قطاع غزة

موسكو: إجلاء 133 مواطنا روسيا من قطاع غزة
التاريخ
12/3/2023 2:29:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 3 كانون الأول (بترا)-أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأحد، عبور 133 مواطناً روسياً من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي: "تواصل قوة مهام وزارة الطوارئ الروسية في مصر مهامها لاستقبال المغادرين لمعبر رفح مؤكدة انه تم عبور 133 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم المعبر".
وأعلنت روسيا في وقت سابق أنها أجلت 750 روسيا من قطاع غزة منذ بدء عمليات الإجلاء، وإلى غاية إعلان الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".
---(بترا)
س ح/أز/ ع ط
03/12/2023 19:26:53
MENAFN03122023000117011021ID1107528283
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