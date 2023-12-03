الصحة العالمية: القصف على غزة مروع ويجب وقفه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)-وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تقارير القصف المستمر والعنيف اليوم الاحد،على غزة بأنها مروعة، قائلا إنه يجب وقف إطلاق النار الآن.

وبحسب الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة، زار فريق المنظمة مستشفى ناصر الطبي جنوب القطاع، وكان مكتظًا بألف مريض أي 3 أضعاف طاقته الاستيعابية، مشيرا إلى أن عددا لا يحصى من الناس كانوا يبحثون عن مأوى، وكان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم.

وشدد غيبريسوس على أن هذه الظروف غير ملائمة على الإطلاق ولا يمكن تصورها لتوفير الرعاية الصحية، وتابع بأنه لا يستطيع أن يجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقه "إزاء ما نشهده".

--(بترا)

رصد/رس

03/12/2023 15:53:03