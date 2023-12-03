الصحة العالمية: القصف على غزة مروع ويجب وقفه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)-وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تقارير القصف المستمر والعنيف اليوم الاحد،على غزة بأنها مروعة، قائلا إنه يجب وقف إطلاق النار الآن.
وبحسب الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة، زار فريق المنظمة مستشفى ناصر الطبي جنوب القطاع، وكان مكتظًا بألف مريض أي 3 أضعاف طاقته الاستيعابية، مشيرا إلى أن عددا لا يحصى من الناس كانوا يبحثون عن مأوى، وكان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم.
وشدد غيبريسوس على أن هذه الظروف غير ملائمة على الإطلاق ولا يمكن تصورها لتوفير الرعاية الصحية، وتابع بأنه لا يستطيع أن يجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقه "إزاء ما نشهده".
--(بترا)
رصد/رس
03/12/2023 15:53:03
MENAFN03122023000117011021ID1107528282
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