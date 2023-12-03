مدرب الفيصلي يؤكد جاهزية فريقه للقاء الشارقة الاماراتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- أكد المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم احمد هايل جاهزية فريقه للقاء فريق الشارقة الإماراتي على ستاد عمان يوم غد في الجولة السادسة والأخير من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وأكد هايل أن فريقه يلعب لتحقيق الفوز رغم فقدان الفريق فرصة التأهل للدور التالي.
وقال هايل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي في مدينة الحسين للشباب : الفيصلي جاهز لحصد النقاط الثلاث أمام الشارقة الإماراتي، مشيرا إلى أن الفريق حاول في الفترة الماضية تدارك الأخطاء الدفاعية التي وقع بها في المباراة الماضية أمام فريق ناساف الأوزبكي.
وأضاف، بالرغم من الخروج من المنافسة الآسيوية، إلا أن الفيصلي عاقد العزم على الظهور بصورة مشرفة في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.
وأشار الكابتن أحمد هايل إلى أن الشارقة يتمتع بوجود أسماء مميزة في الهجوم من لاعبين محليين وأجانب.
بدوره قال حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية، إن الحظ لم يحالف الفريق في المباريات السابقة.
وأضاف، أن التركيز عالٍ لدى اللاعبين لتحقيق الفوز الذي يزيد من ثقة الفريق بنفسه، مشيدا بمدرب حراس المرمى عامر شفيع.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
03/12/2023 19:24:28
MENAFN03122023000117011021ID1107528281
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