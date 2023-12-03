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مدرب الفيصلي يؤكد جاهزية فريقه للقاء الشارقة الاماراتي

12/3/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- أكد المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم احمد هايل جاهزية فريقه للقاء فريق الشارقة الإماراتي على ستاد عمان يوم غد في الجولة السادسة والأخير من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وأكد هايل أن فريقه يلعب لتحقيق الفوز رغم فقدان الفريق فرصة التأهل للدور التالي.
وقال هايل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي في مدينة الحسين للشباب : الفيصلي جاهز لحصد النقاط الثلاث أمام الشارقة الإماراتي، مشيرا إلى أن الفريق حاول في الفترة الماضية تدارك الأخطاء الدفاعية التي وقع بها في المباراة الماضية أمام فريق ناساف الأوزبكي.
وأضاف، بالرغم من الخروج من المنافسة الآسيوية، إلا أن الفيصلي عاقد العزم على الظهور بصورة مشرفة في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.
وأشار الكابتن أحمد هايل إلى أن الشارقة يتمتع بوجود أسماء مميزة في الهجوم من لاعبين محليين وأجانب.
بدوره قال حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية، إن الحظ لم يحالف الفريق في المباريات السابقة.
وأضاف، أن التركيز عالٍ لدى اللاعبين لتحقيق الفوز الذي يزيد من ثقة الفريق بنفسه، مشيدا بمدرب حراس المرمى عامر شفيع.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
03/12/2023 19:24:28

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