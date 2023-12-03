وزير الصحة يدعو لتبني أنظمة صحية عالمية أكثر مرونة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول(بترا) - دعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى تبني سياسات أكثر انفتاحا في دول العالم، تقود إلى أنظمة صحية عالمية أكثر أمانا وأكثر مرونة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الهواري في اجتماع وزراء الصحة الذي عقد، اليوم الأحد، في دبي ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، حيث جرى ولأول مرة تخصيص يوم للصحة في هذا المؤتمر من أجل الربط بين الصحة والمناخ ومعرفة مدى تأثير التغيرات المناخية على القطاع الصحي في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها الاردن.

وبين الهواري أنّ مواجهة آثار التغير المناخي التي من شأنها مستقبلاً أن تهدد النظام البيئي والصحي في العالم تتطلب تكاتف الجهود بين جميع القطاعات في أية دولة وزيادة الدعم المالي والفني للقطاع الصحي تحديداً وتحسين البنية التحتية له وزيادة التوعية والتدريب للكوادر الصحية لكيفية التعامل مع هذه الآثار وحصر المشاكل الصحية والأمراض المرتبطة بهذه التغيرات ورصدها.

وأشار الهواري إلى أن الأردن التزم سابقاً بالاتفاقيات والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء أنظمة صحية أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، مؤكداً دعم الأردن للجهود العالمية المبذولة في مكافحة عواقب تغير المناخ.

وأوضح أنّ القطاع الصحي الأردني كان قد أعلن مسبقا بأنه ملتزم بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في رفع منعة القطاع الصحي وتمكينه من التكيف مع اثار التغير المناخي، والمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تنفيذا لما جاء في الخطة الوطنية للحكومة الأردنية في هذه التوجهات للوصول الى انبعاثات كربونية منخفضة.

وأضاف الهواري أنّ وزارة الصحة تعكف حالياً على تطوير استراتيجية التكيف الصحي لمدة عشر سنوات بناءً على مراجعة استراتيجية عام 2012 التي واجه تنفيذها تحديين رئيسيين تمثلا في تدفق اللاجئين السوريين وما شكله ذلك من ضغط على النظام الصحي بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أدت هذه التحديات إلى اتخاذ تدابير صحية أكثر استجابة بدلا من المرونة، ما أدى إلى التأخر في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ولفت إلى أنّ الاستراتيجية العشرية الجديدة ستركز على ضمان المزيد من مشاركة الجهات المحلية والدولية المعنية، وتوسيع نطاق التقييم ليس فقط فيما يتعلق بمساهمات مرافق الرعاية الصحية في تغير المناخ، ولكن أيضًا مرونتها في مواجهة العواقب المرتبطة بالمناخ، كما سيتم تعزيز الأطر التشريعية وبناء القدرات.

--(بترا)

ع د/أز/ ع ط

03/12/2023 19:22:44