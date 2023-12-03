جوليانا الصادق تلحق بالشرباتي ومصطفى إلى أولمبياد باريس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا) - تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق اليوم الأحد رسميا إلى أولمبياد باريس 2024. وتعد هذه المرة الثانية التي تتأهل من خلالها إلى الأولمبياد.
وجاء تأهل الصادق بشكل مباشر إلى الأولمبياد من خلال التصنيف الأولمبي لفئة وزن تحت 67 كغم، لتكون ثالث المتأهلين من المنتخب الوطني للتايكواندو إلى الأولمبياد، حيث تأهل أمس زميلاها في المنتخب، زيد مصطفى وصالح الشرباتي في إنجازٍ تاريخي للتايكواندو الأردنية.
ونجحت جوليانا بالفوز بالميدالية البرونزية في إطار منافسات بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة مانشستر.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ ع ط
03/12/2023 19:11:24
MENAFN03122023000117011021ID1107528279
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