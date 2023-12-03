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جوليانا الصادق تلحق بالشرباتي ومصطفى إلى أولمبياد باريس

12/3/2023 2:29:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا) - تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق اليوم الأحد رسميا إلى أولمبياد باريس 2024. وتعد هذه المرة الثانية التي تتأهل من خلالها إلى الأولمبياد.
وجاء تأهل الصادق بشكل مباشر إلى الأولمبياد من خلال التصنيف الأولمبي لفئة وزن تحت 67 كغم، لتكون ثالث المتأهلين من المنتخب الوطني للتايكواندو إلى الأولمبياد، حيث تأهل أمس زميلاها في المنتخب، زيد مصطفى وصالح الشرباتي في إنجازٍ تاريخي للتايكواندو الأردنية.
ونجحت جوليانا بالفوز بالميدالية البرونزية في إطار منافسات بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة مانشستر.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ ع ط
03/12/2023 19:11:24

MENAFN03122023000117011021ID1107528279

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