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ورشة توعوية للاعبات منتخب السيدات حول المنشطات

12/3/2023 2:29:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- عقد اتحاد كرة القدم بالتعاون مع المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات، ورشة عمل توعوية للاعبات المنتخب حول المنشطات.
وتضمنت الورشة عرضاً مستفيضاً لإجراءات فحص المنشطات وقائمة المواد المحظورة ومخاطرها الكبيرة، إلى جانب سبل مكافحتها بين الرياضيين.
ويهدف الاتحاد من خلال سلسلة ورشات العمل للمنتخبات الوطنية والأندية واللاعبين والأجهزة الطبية والإدارية، إلى تعريفهم بمخاطر المواد المنشطة وأثرها على الرياضيين وعواقبها، إلى جانب زيادة مقدار الوعي لدى الجميع بأهمية الإحاطة الكاملة بملف المنشطات ومحاذيره.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
03/12/2023 19:10:11

MENAFN03122023000117011021ID1107528278

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