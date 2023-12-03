ورشة توعوية للاعبات منتخب السيدات حول المنشطات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- عقد اتحاد كرة القدم بالتعاون مع المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات، ورشة عمل توعوية للاعبات المنتخب حول المنشطات.
وتضمنت الورشة عرضاً مستفيضاً لإجراءات فحص المنشطات وقائمة المواد المحظورة ومخاطرها الكبيرة، إلى جانب سبل مكافحتها بين الرياضيين.
ويهدف الاتحاد من خلال سلسلة ورشات العمل للمنتخبات الوطنية والأندية واللاعبين والأجهزة الطبية والإدارية، إلى تعريفهم بمخاطر المواد المنشطة وأثرها على الرياضيين وعواقبها، إلى جانب زيادة مقدار الوعي لدى الجميع بأهمية الإحاطة الكاملة بملف المنشطات ومحاذيره.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
03/12/2023 19:10:11
MENAFN03122023000117011021ID1107528278
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