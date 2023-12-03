الصريح يفوز على الجزيرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- فاز فريق الصريح على فربق الجزيرة بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، في إطار منافسات الأسبوع 12 من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ابراهيم الخوالدة في الشوط الثاني.
وقفز الصريح لصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، متقدما على الجزيرة بنقطة واحدة، علما أن الجزيرة يملك مباراة مؤجلة أمام فريق العالية.
ويتنافس الصريح والجزيرة على لقب الدوري، بعد أن ضمنا رسميا تأهلهما لدوري المحترفين.
وفي مباراة ثانية فاز فريق السرحان على فريق الطرة بنتيجة 7-1.
وسيطر التعادل الايجابي هدف لهدف على نتيجة لقاء العالية والهاشمية.
وتتواصل منافسات الأسبوع، بإقامة مباراتين يوم غد الاثنين، حيث يلتقي في المباراة الأولى البقعة مع فريق صما على ملعب السلط، ويملك كلاهما الرصيد نفسه (13 نقطة)، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مواجهة كفرسوم (13 نقطة) مع أم القطين (12 نقطة).
--(بترا)
خ خ/ ف م/رق
03/12/2023 18:46:51
MENAFN03122023000117011021ID1107528277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.