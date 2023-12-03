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الصريح يفوز على الجزيرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

12/3/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- فاز فريق الصريح على فربق الجزيرة بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، في إطار منافسات الأسبوع 12 من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ابراهيم الخوالدة في الشوط الثاني.
وقفز الصريح لصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، متقدما على الجزيرة بنقطة واحدة، علما أن الجزيرة يملك مباراة مؤجلة أمام فريق العالية.
ويتنافس الصريح والجزيرة على لقب الدوري، بعد أن ضمنا رسميا تأهلهما لدوري المحترفين.
وفي مباراة ثانية فاز فريق السرحان على فريق الطرة بنتيجة 7-1.
وسيطر التعادل الايجابي هدف لهدف على نتيجة لقاء العالية والهاشمية.
وتتواصل منافسات الأسبوع، بإقامة مباراتين يوم غد الاثنين، حيث يلتقي في المباراة الأولى البقعة مع فريق صما على ملعب السلط، ويملك كلاهما الرصيد نفسه (13 نقطة)، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مواجهة كفرسوم (13 نقطة) مع أم القطين (12 نقطة).
--(بترا)
خ خ/ ف م/رق
03/12/2023 18:46:51

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