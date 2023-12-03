المنتخب الوطني للناشئين يتعادل مع نظيره العراقي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- تعادل المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم مع نظيره العراقي بدون أهداف، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب البترا، بمدينة الحسين للشباب ضمن التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا للناشئين.
ومثل المنتخب في اللقاء، قصي الحلاحلة، وخزرج القاسم، وهشام سلامة، ومهند محمود (ماجد العدوان)، وعز الدين المصري، ومحمد أبو الغنم، وأحمد ملكاوي (زيد الخالدي)، وزيد أبو دهيم، ومحمود الطميزي (أحمد الربايعة)، وقصي الشواورة، ومحمد شحدة.
وتتواصل تدريبات المنتخب بقيادة المدرب عبدالله القططي خلال الأسبوع الحالي، حيث يتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين عند الرابعة عصر الأربعاء المقبل، قبل أن يغادر مساء الخميس إلى سلطنة عُمان، لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسوريا، حيث تقام المنافسات خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول، في سلطنة عُمان.
--(بترا)
خ خ/رق
03/12/2023 18:44:34
MENAFN03122023000117011021ID1107528276
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