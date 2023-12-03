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المنتخب الوطني للناشئين يتعادل مع نظيره العراقي

12/3/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- تعادل المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم مع نظيره العراقي بدون أهداف، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب البترا، بمدينة الحسين للشباب ضمن التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا للناشئين.
ومثل المنتخب في اللقاء، قصي الحلاحلة، وخزرج القاسم، وهشام سلامة، ومهند محمود (ماجد العدوان)، وعز الدين المصري، ومحمد أبو الغنم، وأحمد ملكاوي (زيد الخالدي)، وزيد أبو دهيم، ومحمود الطميزي (أحمد الربايعة)، وقصي الشواورة، ومحمد شحدة.
وتتواصل تدريبات المنتخب بقيادة المدرب عبدالله القططي خلال الأسبوع الحالي، حيث يتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين عند الرابعة عصر الأربعاء المقبل، قبل أن يغادر مساء الخميس إلى سلطنة عُمان، لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسوريا، حيث تقام المنافسات خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول، في سلطنة عُمان.
--(بترا)
خ خ/رق
03/12/2023 18:44:34

MENAFN03122023000117011021ID1107528276

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