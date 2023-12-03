ندوة في عجلون عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 3 كانون الأول (بترا)- نظم ملتقى الشفا الثقافي في محافظة عجلون، اليوم الأحد، ندوة عن " تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدور الأردني في دعم الصمود الفلسطيني على أرضه" بالتعاون مع مديرية الثقافة.

وقال أمين عام حزب الشعلة الدكتور عثمان السواعي، إن اسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية من خلال القتل والتدمير ومحاولة تهجير الأشقاء في غزة من منازلهم، مؤكدا ضرورة التعاون والتكاتف العربي لوضع حد للعدوان ووقف الحرب والجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين وغزة .

وأعرب عن اعتزازه بالدبلوماسية الأردنية التي عملت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأهل في غزة بشتى الطرق، مشيرا إلى موقف الأردن الواضح من التهجير إلى جانب ما يقدم من عون ومساعدات وتجهيز مستشفيات ميدانية .

وقال الاكاديمي الدكتور غازي الربابعه، إن اسرائيل دولة لا تريد سلاماً منذ وجدت على أرض فلسطين، معتبرا أن خيارات إسرائيل في حربها على غزة تتمحور حول تهجير الغزيين إلى مصر وأهالي الضفة الغربية إلى الأردن.

وبين أن الاردن قدم ولا يزال جميع أشكال الدعم المتواصل للاشقاء في فلسطين وغزة، من خلال إقامة المستشفيات الميدانية، وعلاج المواطنين والمصابين في المؤسسات الطبية الاردنية، وإرسال قوافل المساعدات الطبية والغذائية، وخدمة المقدسات بما فيها المسجد الأقصى المبارك.

وقال اللواء الركن المتقاعد هلال الخوالده، إن حركة المقاومة نشأت مع الكيان الصهيوني وناهضت بروز إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر خنجرا في خاصرة الأمة العربية والإسلامية.

وقال رئيس ملتقى الشفا الدكتور حسين الربابعة، إن الملك انطلق في جولات إلى الدول الغربية، واستخدم لهجة واضحة في الحديث عن القضية الفلسطينية، ثم انطلق بعد ذلك في جولة إلى الدول العربية لبناء موقف عربي موحد لدعم القضية.

--(بترا)

ع ف/ ف م/رق

03/12/2023 17:42:12