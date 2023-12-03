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الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

12/3/2023 2:29:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.
فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الكويت حمد راشد المري، وسفيرة الجمهورية التونسية مفيدة الزريبي، وسفير سلطنة عُمان الشيخ فهد عبدالرحمن بن أحمد العجيلي.
كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفيرة جمهورية النمسا الدكتورة ماريكيه تسيمبورغ، وسفير جمهورية بلغاريا ميتين حسين كازاك، وسفيرة جمهورية جنوب إفريقيا تسيلاني موكوينا، وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا فيليب ريدلي هول، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية محمد اجمل اقبال.
ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.
وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
--(بترا)
ف م/رق
03/12/2023 17:51:37

MENAFN03122023000117011021ID1107528272

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