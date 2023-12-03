اتفاقية بين مستشفى الملك المؤسس وشركة مدفوعاتكم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- وقعت شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني مشغل خدمة " إي فواتيركم"، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتمكين مراجعي المستشفى من الاستفادة من خدمات دفع وتسديد التزاماتهم إلكترونيا.
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة، أن هذه الشراكة، جاءت للتسهيل على المرضى وتيسير اجراءات الدفع الإلكتروني، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمراجعين، وإيمانا من إدارة المستشفى لتسهيل الاجراءات على المرضى والمراجعين، ومواكبة التطور الحاصل في الوصول إلى خدمات رقمية متكاملة.
وبين أن الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي والمؤسس لشركة مدفوعاتكم ناصر صالح، تهدف إلى تبسيط إجراءات العمل وتسريعها وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل والتسهيل على المستفيدين من خدمات المستشفى، مؤكداً تطلع الطرفين إلى أن تكون هذه الشراكة بداية لسلسلة من المبادرات المشتركة الهادفة للاستفادة من خدمات دفع وتسديد التزاماتهم إلكترونيا، وتوفير الوقت والجهد للمراجعين.
من جانبه، أكد صالح، أهمية التحول للدفع الإلكتروني لكافة القطاعات، حيث يُتيح الدفع الإلكتروني للمؤسسات العامة والخاصة التحصيل السريع والآمن، ما يعزز الكفاءة المالية للمؤسسات وتوفير الوقت والجهد للعملاء.
يشار إلى أن مستشقى الملك المؤسس، يعتبر أول مستشفى في المملكة يقدم هذه التسهيلات من خلال خدمة -اي فواتيركم- .
--(بترا)
رش/ ف م/رق
03/12/2023 17:15:51
MENAFN03122023000117011021ID1107528271
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