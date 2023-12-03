اتفاقية بين مستشفى الملك المؤسس وشركة مدفوعاتكم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- وقعت شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني مشغل خدمة " إي فواتيركم"، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتمكين مراجعي المستشفى من الاستفادة من خدمات دفع وتسديد التزاماتهم إلكترونيا.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة، أن هذه الشراكة، جاءت للتسهيل على المرضى وتيسير اجراءات الدفع الإلكتروني، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمراجعين، وإيمانا من إدارة المستشفى لتسهيل الاجراءات على المرضى والمراجعين، ومواكبة التطور الحاصل في الوصول إلى خدمات رقمية متكاملة.

وبين أن الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي والمؤسس لشركة مدفوعاتكم ناصر صالح، تهدف إلى تبسيط إجراءات العمل وتسريعها وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل والتسهيل على المستفيدين من خدمات المستشفى، مؤكداً تطلع الطرفين إلى أن تكون هذه الشراكة بداية لسلسلة من المبادرات المشتركة الهادفة للاستفادة من خدمات دفع وتسديد التزاماتهم إلكترونيا، وتوفير الوقت والجهد للمراجعين.

من جانبه، أكد صالح، أهمية التحول للدفع الإلكتروني لكافة القطاعات، حيث يُتيح الدفع الإلكتروني للمؤسسات العامة والخاصة التحصيل السريع والآمن، ما يعزز الكفاءة المالية للمؤسسات وتوفير الوقت والجهد للعملاء.

يشار إلى أن مستشقى الملك المؤسس، يعتبر أول مستشفى في المملكة يقدم هذه التسهيلات من خلال خدمة -اي فواتيركم- .

--(بترا)

رش/ ف م/رق

03/12/2023 17:15:51