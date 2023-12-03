-->

Monday, 04 December 2023 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروع تخرج أردني يتأهل لنهائيات جائزة تَميُّز الدولية

12/3/2023 2:29:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- تأهلت الطالبة هبة زكارنة من قسم هندسة العمارة بكلية الهندسة في الجامعة الأردنية عن مشروع تخرجها "الغرز الحضرية"، ضمن أفضل 20 مشروعا دوليا في التصفيات النهائية لجائزة "تميُّز" لمشاريع التخرج الدولية في هندسة العمارة.
وناقش مشروع الزكارنة، الذي يشرف عليه الدكتور سليم دحابرة، 422 فريقًا وممثلا لـ141 جامعة و36 دولة، شاركوا في موسم الجائزة لعام 2023.
ويأتي اختيار المشاريع المتأهلة بناء على معايير تقييم الجائزة، مع تسليط الضوء على المشاريع الطموحة والتحويلية التي تعالج التحديات المحلية والعالمية من خلال فهم شامل للسياق.
وتهدف الجائزة إلى التعرف على التميز في التصميم المعماري والتعليم في جميع أنحاء العالم، وعرض أمثلة معمارية متميزة لتعزيز وتحفيز النقاش فيما يخص التصاميم والآراء المعمارية.
يشار إلى أن "تميُّز" هي جائزة دولية للهندسة المعمارية تأسست عام 2012، وتضم 8 جوائز، 6 منها تكرّم الأفراد والمشاريع الطلابية والمؤسسات.
--(بترا)
س ص/م ف/رق
03/12/2023 17:12:57

MENAFN03122023000117011021ID1107528270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث