مشروع تخرج أردني يتأهل لنهائيات جائزة تَميُّز الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- تأهلت الطالبة هبة زكارنة من قسم هندسة العمارة بكلية الهندسة في الجامعة الأردنية عن مشروع تخرجها "الغرز الحضرية"، ضمن أفضل 20 مشروعا دوليا في التصفيات النهائية لجائزة "تميُّز" لمشاريع التخرج الدولية في هندسة العمارة.

وناقش مشروع الزكارنة، الذي يشرف عليه الدكتور سليم دحابرة، 422 فريقًا وممثلا لـ141 جامعة و36 دولة، شاركوا في موسم الجائزة لعام 2023.

ويأتي اختيار المشاريع المتأهلة بناء على معايير تقييم الجائزة، مع تسليط الضوء على المشاريع الطموحة والتحويلية التي تعالج التحديات المحلية والعالمية من خلال فهم شامل للسياق.

وتهدف الجائزة إلى التعرف على التميز في التصميم المعماري والتعليم في جميع أنحاء العالم، وعرض أمثلة معمارية متميزة لتعزيز وتحفيز النقاش فيما يخص التصاميم والآراء المعمارية.

يشار إلى أن "تميُّز" هي جائزة دولية للهندسة المعمارية تأسست عام 2012، وتضم 8 جوائز، 6 منها تكرّم الأفراد والمشاريع الطلابية والمؤسسات.

--(بترا)

س ص/م ف/رق

03/12/2023 17:12:57