مشروع تخرج أردني يتأهل لنهائيات جائزة تَميُّز الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- تأهلت الطالبة هبة زكارنة من قسم هندسة العمارة بكلية الهندسة في الجامعة الأردنية عن مشروع تخرجها "الغرز الحضرية"، ضمن أفضل 20 مشروعا دوليا في التصفيات النهائية لجائزة "تميُّز" لمشاريع التخرج الدولية في هندسة العمارة.
وناقش مشروع الزكارنة، الذي يشرف عليه الدكتور سليم دحابرة، 422 فريقًا وممثلا لـ141 جامعة و36 دولة، شاركوا في موسم الجائزة لعام 2023.
ويأتي اختيار المشاريع المتأهلة بناء على معايير تقييم الجائزة، مع تسليط الضوء على المشاريع الطموحة والتحويلية التي تعالج التحديات المحلية والعالمية من خلال فهم شامل للسياق.
وتهدف الجائزة إلى التعرف على التميز في التصميم المعماري والتعليم في جميع أنحاء العالم، وعرض أمثلة معمارية متميزة لتعزيز وتحفيز النقاش فيما يخص التصاميم والآراء المعمارية.
يشار إلى أن "تميُّز" هي جائزة دولية للهندسة المعمارية تأسست عام 2012، وتضم 8 جوائز، 6 منها تكرّم الأفراد والمشاريع الطلابية والمؤسسات.
--(بترا)
س ص/م ف/رق
03/12/2023 17:12:57
MENAFN03122023000117011021ID1107528270
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