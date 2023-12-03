سياحة الأعيان تزور جامعة اليرموك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 3 كانون الأول (بترا)- اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، خلال زيارتها اليوم الأحد، كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، على واقع الكلية وتخصصاتها الفرعية.
وتحدث الهندي، بحضور الأعيان محمد الازايدة، وخير الدين هاكوز، وطلال الماضي، وميسون العتوم، ورئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، حول ضرورة استغلال طاقات الطلبة وتوظيف مهاراتهم بالشكل المناسب، وتأهيلهم ليصبحوا ذات قدرات منافسة تتناسب مع سوق العمل داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا أهمية تحويل تحديات القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من أكبر موارد الاستثمار في المملكة إلى فرص.
وأشار إلى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد للشباب وتشجيعهم على الإبتكار والريادة الأعمال في جميع المجالات ومختلف القطاعات، مبينًا أن رؤية التحديث الاقتصادي تترجم ذلك الدعم.
من جهته، لفت مسّاد، بحضور نائبيه الدكتور سامر سمارة والدكتور موسى الربابعة، وعميد كلية السياحة والفنادق الدكتور أكرم الرواشدة إلى أن لقاء أعضاء اللجنة مع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في الكلية في جلسة حوارية مشتركة، كان هدفها تبادل وجهات النظر المختلفة والبناء عليها في تعزيز مسيرة الكلية وتقدمها.
وبين أن كلية السياحة والفنادق تأسست مع بداية العام الجامعي 2011-2012 ضمن رؤية هدفها توفير كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بجودة الخدمات السياحية محليا وإقليميا، مشيرًا إلى حصول الكلية على شهادة الجودة العالمية للتعليم العالي للسياحة المعتمدة من منظمة السياحة العالمية.
واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ومطالب الطلبة، وأبرزها زيادة عدد المختبرات التدريبية، وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين بما يسهم في تحفيز الشباب للدخول في القطاع السياحي.
بدورهم، تحدث الأعيان حول أهمية المضي قدمًا في تطوير عمل الكلية عبر رفع حجم المجال التطبيقي بهدف تطوير مهارات الطلبة وتحسين قدراتهم، لرفد القطاع بالكوادر البشرية المؤهلة.
--(بترا)
م ش/م ف/ف ق
03/12/2023 17:07:05
MENAFN03122023000117011021ID1107528269
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