سياحة الأعيان تزور جامعة اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 3 كانون الأول (بترا)- اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، خلال زيارتها اليوم الأحد، كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، على واقع الكلية وتخصصاتها الفرعية.

وتحدث الهندي، بحضور الأعيان محمد الازايدة، وخير الدين هاكوز، وطلال الماضي، وميسون العتوم، ورئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، حول ضرورة استغلال طاقات الطلبة وتوظيف مهاراتهم بالشكل المناسب، وتأهيلهم ليصبحوا ذات قدرات منافسة تتناسب مع سوق العمل داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا أهمية تحويل تحديات القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من أكبر موارد الاستثمار في المملكة إلى فرص.

وأشار إلى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد للشباب وتشجيعهم على الإبتكار والريادة الأعمال في جميع المجالات ومختلف القطاعات، مبينًا أن رؤية التحديث الاقتصادي تترجم ذلك الدعم.

من جهته، لفت مسّاد، بحضور نائبيه الدكتور سامر سمارة والدكتور موسى الربابعة، وعميد كلية السياحة والفنادق الدكتور أكرم الرواشدة إلى أن لقاء أعضاء اللجنة مع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في الكلية في جلسة حوارية مشتركة، كان هدفها تبادل وجهات النظر المختلفة والبناء عليها في تعزيز مسيرة الكلية وتقدمها.

وبين أن كلية السياحة والفنادق تأسست مع بداية العام الجامعي 2011-2012 ضمن رؤية هدفها توفير كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بجودة الخدمات السياحية محليا وإقليميا، مشيرًا إلى حصول الكلية على شهادة الجودة العالمية للتعليم العالي للسياحة المعتمدة من منظمة السياحة العالمية.

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ومطالب الطلبة، وأبرزها زيادة عدد المختبرات التدريبية، وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين بما يسهم في تحفيز الشباب للدخول في القطاع السياحي.

بدورهم، تحدث الأعيان حول أهمية المضي قدمًا في تطوير عمل الكلية عبر رفع حجم المجال التطبيقي بهدف تطوير مهارات الطلبة وتحسين قدراتهم، لرفد القطاع بالكوادر البشرية المؤهلة.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

03/12/2023 17:07:05