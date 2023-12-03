الفاو ومؤتة توقعان إتفاقية لتدريب النساء في مجال التكيف مع تغير المناخ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو)، وجامعة مؤتة اليوم الأحد، إتفاقية لتقديم خدمات فنية في مقر المنظمة في عمان، يتم بموجبها تدريب 8 من النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ.
ووقع الإتفاقية ممثل المنظمة المهندس نبيل عساف، ومندوب رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، وبحضور نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الدكتور محمد المجالي.
وتأتي الاتفاقية في إطار مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)"، الممول من صندوق المناخ الاخضر (GCF)، وتنفذه المنظمة في الأردن من خلال وزارات المياه والري والزراعة والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال عساف إن المنظمة في الأردن تنفذ عدة مشاريع من أهمها مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، الذي يضم عدة أنشطة من ضمنها إنشاء كادر من النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ.
وأضاف، أن الاتفاقية تهدف إلى الحصول على المساعدة التقنية لتطوير دورة ودليل تدريبي حول التكيف مع تغير المناخ وتدريب 8 مهندسات زراعيات لـ 6 أشهر ليصبحن مدربات متخصصات بتدريب النساء على التكيف مع تغير المناخ، ضمن كادر من 400 رائدة بمجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات الأربع المستهدفة بالمشروع (مادبا، الكرك، الطفيلة ومعان).
من جهته، قال المجالي إن المشروع سيفتح فرصا وآفاقا جديدة في مجالات ذات أولوية، وهي: الزراعة والمياه والبيئة، إلى جانب شموله على مكون لتدريب السيدات في المناطق الريفية لجعلهن رائدات للتغيير في مجال استخدام المياه.
يشار إلى أن مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن تبلغ قيمته 33.25 مليون دولار أميركي، حيث يهدف إلى مساعدة الأردن على التكيف مع مخاطر المناخ وتغيير السلوك نحو استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، ونقل المعرفة وتعزيز قدرة المجتمعات والمؤسسات في الأردن، وإستدامة المياه والاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة.
--(بترا)
رح/ م ف/ف ق
03/12/2023 16:43:00
MENAFN03122023000117011021ID1107528267
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