الفاو ومؤتة توقعان إتفاقية لتدريب النساء في مجال التكيف مع تغير المناخ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو)، وجامعة مؤتة اليوم الأحد، إتفاقية لتقديم خدمات فنية في مقر المنظمة في عمان، يتم بموجبها تدريب 8 من النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ.

ووقع الإتفاقية ممثل المنظمة المهندس نبيل عساف، ومندوب رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، وبحضور نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الدكتور محمد المجالي.

وتأتي الاتفاقية في إطار مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)"، الممول من صندوق المناخ الاخضر (GCF)، وتنفذه المنظمة في الأردن من خلال وزارات المياه والري والزراعة والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال عساف إن المنظمة في الأردن تنفذ عدة مشاريع من أهمها مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، الذي يضم عدة أنشطة من ضمنها إنشاء كادر من النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف، أن الاتفاقية تهدف إلى الحصول على المساعدة التقنية لتطوير دورة ودليل تدريبي حول التكيف مع تغير المناخ وتدريب 8 مهندسات زراعيات لـ 6 أشهر ليصبحن مدربات متخصصات بتدريب النساء على التكيف مع تغير المناخ، ضمن كادر من 400 رائدة بمجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات الأربع المستهدفة بالمشروع (مادبا، الكرك، الطفيلة ومعان).

من جهته، قال المجالي إن المشروع سيفتح فرصا وآفاقا جديدة في مجالات ذات أولوية، وهي: الزراعة والمياه والبيئة، إلى جانب شموله على مكون لتدريب السيدات في المناطق الريفية لجعلهن رائدات للتغيير في مجال استخدام المياه.

يشار إلى أن مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن تبلغ قيمته 33.25 مليون دولار أميركي، حيث يهدف إلى مساعدة الأردن على التكيف مع مخاطر المناخ وتغيير السلوك نحو استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، ونقل المعرفة وتعزيز قدرة المجتمعات والمؤسسات في الأردن، وإستدامة المياه والاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة.

--(بترا)

رح/ م ف/ف ق

03/12/2023 16:43:00