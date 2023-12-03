3446طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3446طنا، منها 2109 اطنان من الخضار، و1023طن فواكه، و 313طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 30و45قرشا، والبطاطا بين 20و 40قرشا، والبندورة بين 10و 20قرشا، والجزر بين 60و 80قرشا، والخيار بين 35و 60قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 35و 50قرشا، والموز البلدي بين 60و 70قرشا.

--(بترا)

ر ح/ف ق

03/12/2023 16:23:32