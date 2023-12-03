3446طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3446طنا، منها 2109 اطنان من الخضار، و1023طن فواكه، و 313طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 30و45قرشا، والبطاطا بين 20و 40قرشا، والبندورة بين 10و 20قرشا، والجزر بين 60و 80قرشا، والخيار بين 35و 60قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 35و 50قرشا، والموز البلدي بين 60و 70قرشا.
--(بترا)
ر ح/ف ق
03/12/2023 16:23:32
MENAFN03122023000117011021ID1107528266
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