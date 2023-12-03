مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء وشركة الرجاء الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 3 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة الزرقاء، وشركة الرجاء الدولية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف تمكين الطلبة من الحصول على فرص عمل وتطوير مهاراتهم لاسيما في تكنولوجيا المعلومات.
وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، والمفوضة بالتوقيع عن شركة الرجاء الدولية جودي عكاشة، إلى تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل وتطوير مهاراتهم في عدة مجالات أبرزها تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال برامج تعليمية وتوعوية في مجالات مهمة كاللغة الانجليزية، والتحول الرقمي، والصحة، والتغذية.
وقال الرمحي إن المذكرة ستفتح باب التدريب للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وتقديم حزمة من الخدمات من أهمها إثراء الجانب التقني، ودعم التحول الرقمي، وتقليل مستوى البطالة، وتطوير أنظمة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية وخدمات المجتمع المحلي والأعمال الخيرية.
--(بترا)
ع ض/م ف/رق
03/12/2023 16:12:44
MENAFN03122023000117011021ID1107528264
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