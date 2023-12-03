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مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء وشركة الرجاء الدولية

12/3/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 3 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة الزرقاء، وشركة الرجاء الدولية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف تمكين الطلبة من الحصول على فرص عمل وتطوير مهاراتهم لاسيما في تكنولوجيا المعلومات.
وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، والمفوضة بالتوقيع عن شركة الرجاء الدولية جودي عكاشة، إلى تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل وتطوير مهاراتهم في عدة مجالات أبرزها تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال برامج تعليمية وتوعوية في مجالات مهمة كاللغة الانجليزية، والتحول الرقمي، والصحة، والتغذية.
وقال الرمحي إن المذكرة ستفتح باب التدريب للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وتقديم حزمة من الخدمات من أهمها إثراء الجانب التقني، ودعم التحول الرقمي، وتقليل مستوى البطالة، وتطوير أنظمة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية وخدمات المجتمع المحلي والأعمال الخيرية.
--(بترا)
ع ض/م ف/رق
03/12/2023 16:12:44

MENAFN03122023000117011021ID1107528264

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