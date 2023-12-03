الخصاونة يلتقي مجموعة من الشباب الأردنيين أصحاب الشركات الريادية في مجال الاستدامة وحماية البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي 3 كانون الأول (بترا)- التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دبي اليوم الأحد، مجموعة من الشباب الرياديين الاردنيين الذين يمثلون شركات أردنية عاملة في مجال الاستدامة وحماية البيئة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 28.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير البيئة، معاوية الردايدة، أن الشباب الأردني المبدع هم مصدر فخر واعتزاز ومحط أمل للاردن ولجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مشددا على أن الحكومة لن تالو جهدا في دعم هذه الشركات لتحقيق نجاحات على المستويين المحلي والاقليمي وفي إيجاد حلول للتحديات البيئية التي تواجه الأردن والمنطقة.

وقال "اليوم الاردن يفتخر بالموارد البشرية المؤهلة والتي تتمتع بروح المبادرة والقدرة على التغلب على الصعاب والتحديات التي يعاني منها الاردن"، لافتا إلى أن الأردن وان كان يعاني من شح في الموارد الطبيعية والمالية إلا أنه يحظى بطاقات بشرية مبدعة، مؤكدا حرص الحكومة على دعم الابتكار والابداع.

ولفت إلى أن مسيرة هذه الشركات تمثل رحلة ابداع تسندها عقول مستنيرة ابتكارية والتسلح بالعلم والمعرفة التي يعززها ويوفرها النظام التعليمي في الاردن للأجيال.

وأشار ألى أهمية الحلول المبتكرة التي تطرحها هذه الشركات للتحديات العالمية المناخية وتنافس على جوائز دولية وإقليمية مرموقة "وهذا إنجاز نحييكم عليه وعلى الطموح العالي والابداع وروح المبادرة التي تتمتعون بها وهذا رصيدنا وثروتنا الحقيقية".

كما لفت إلى أن هذه الشركات طرحت حلولا في مجالات الزراعة الذكية والطاقة النظيفة وإدارة المياه وأسواق الكربون والإدارة المتكاملة للنفايات، مؤكدا أن هذه تحديات حقيقية تم تحويلها من قبل الشباب المبدع الى فرص حقيقية لتنمية المجتمعات المحلية في المحافظات، مضيفا "هذه إسهامات مهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى إدراك الحكومة للمصاعب التي تواجه هذه الشركات في سعيها للنمو والتوسع بسبب عدم توفر النوافذ التمويلية وسعي هذه الشركات للتوجه الى دول شقيقة لدعم أفاق التوسع فهذا أمر نشجع عليه، وقال: "حتى لو انتقلت هذه المبادرات وتوسعت نشاطاتكم في دول شقيقة فهو جزء من النشاط المتكامل والإسهام الأردني في هذا الأمر والأمل أن تستمر مكاتبكم الخلفية في الاردن فضلا عن استقطاب الشباب الاردني المتواجدين في الدول الشقيقة لهذه الشركات في هذه الاسواق المرحبة دائما بالكفاءات الأردنية".

كما أشار الى سعي الحكومة الى دعم الشركات الناشئة عموما وليس فقط في مجال الابتكار البيئي ونعمل على ايجاد اطار تشريعي ناظم وتراخيص واليات تمويلية للشركات الناشئة وللشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان العديد من الصناديق في الدول الشقيقة التي أبدت اهتماما في الاسهام في هذا التمويل للشركات الناشئة والريادية.

وأكد الخصاونة أن الحكومة تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية لتكون بيئة ممكنة للمبتكرين والمبادرين وفئة الشباب، لافتا الى انه جرت تعديلات على التشريعات التي توفر الحوافز اللازمة ومنها القانون الناظم للبيئة الاستثمارية وقانون الشركات ونتحدث مع الشركاء بما فيهم الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة لتوفير نوافذ تمويلية تساعدكم على نمو أعمالكم .

ولفت الى سعي الدولة الاردنية الى تعزيز حضور الشباب الاردني في مؤتمرات المناخ المتعاقبة "وأنتم ثروة وطنية نرغب أن يشاهدها العالم".

واشار رئيس الوزراء الى ان رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن في احد محركاتها الاساسية تحقيق النمو الاخضر والادامة المستدامة للموارد، ونسعى من خلالها الى جلب الاستثمارات التي توفر فرص العمل لايجاد حلول للتحدي المركزي المتمثل في البطالة في ظل دخول نحو 130 ألف شاب وفتاة الى سوق العمل سنويا، في وقت لا يستطيع القطاع العام أن يستوعب في أفضل الحالات أكثر من 17 إلى 18 ألفا.

كا أشار رئيس الوزراء إلى أنَّ رؤية التَّحديث الاقتصادي ضمن محاورها ومحرّكات نموّها المتعدّدة تُقرُّ بأنَّ تحقيق النموّ الأخضر والإدارة المستدامة للموارد هي من ضمن محرّكات النموّ، معرباً عن ثقته وإيمانه الحقيقي ورهانه بأن يكون أصحاب الشَّركات الرّياديَّة من الشَّباب الأردنيين، جزءاً من قصَّة النَّجاح الوطنيَّة وتحقيق مستهدفات هذه الرُّؤية.

وحثَّ الخصاونة أصحاب الشَّركات على الاستفادة من الإجراءات والتَّسهيلات التي اتَّخذتها الحكومة من أجل تحفيز البيئة الاستثماريَّة، مشيراً إلى أنَّ الحلول تكمن اليوم في جذب الاستثمارات والنَّوافذ التَّمويليَّة للمبتكرين والاستثمار أكثر في الإطار النَّاظم للمبادرين والمبتكرين والشَّركات النَّاشئة.

وأكَّد أنَّ الحكومة تسعى جاهدة من أجل توفير التَّمويل اللازم لهم للبدء والتوسُّع ومحاولة التَّشبيك مع دول شقيقة لهذه الغاية، ومن أجل تعزيز الاعتماد كذلك على الطَّاقات البشريَّة الأردنيَّة.

وفي مجال البيئة، نوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّ 18.6 بالمئة من مجموع المركبات في الأردن هي مركبات هجينة أو كهربائيَّة، وهو أعلى من كثير من الدُّول الأوروبيَّة والتي لديها قواعد صارمة لحماية البيئة، مؤكّداً أنَّ هذا النَّجاح يُسجَّل للأردن.

كما لفت إلى أنَّ 27 بالمئة من خليط الكهرباء هي مصادر طاقة نظيفة وسيصل إلى 31 بالمئة، وهذه نسبة جيّدة مقارنة بغيرنا من الدُّول، ونستطيع القيام بالمزيد.

وأشار في هذا الصَّدد إلى وجود ممارسات يوميَّة نشهدها لا تتواءم بالمطلق مع هذه النّسب الممتازة التي وصلناها في مؤشّرات أساسيَّة أخرى في الاعتماد على الطَّاقة النَّظيفة، لافتاً إلى أنَّ إدارة النّفايات وسلوكيَّاتنا العامَّة حولها على سبيل المثال ما زالت لا تتناسب مع هذه النّسب العالية التي نفتخر فيها فيما يتعلَّق بالمحافظة على البيئة والمناخ بمزيج الطَّاقة المتجدّدة من خليط الكهرباء واتّجاهنا نحو مصادر الطَّاقة النَّظيفة.

كما أشار إلى لقائه على هامش المؤتمر مع شركات عالميَّة ترغب بالاستثمار بالهيدروجين الأخضر والأمونيا في الأردن، مؤكّداً أنَّ لدينا الكثير من الاهتمام الدَّولي في هذا الصَّدد والذي سيكون عموده الفقري واعتماده الأكبر على الشَّركات الرّياديَّة الأردنيَّة كمصادر وموارد طبيعيَّة مبتكِرة ومبدعة، وهي قادرة وملتزمة ومؤمنة بأهميَّة تقليل الانبعاثات باعتبارها أمر يهدّد حياتنا ويهدّد الصحَّة والسَّلامة العامَّة.

وأكَّد رئيس الوزراء لأصحاب الشَّركات الرّياديَّة من الشَّباب الأردنيين أنَّهم مصدر فخر يطاول عنان السَّماء لجلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد، ولجميع الأردنيين؛ مؤكّداً ضرورة أن لا تقف الإحباطات البيروقراطيَّة التي نشهدها أحياناً من أيّ نمط أو نوع عائقاً أمام طموحاتهم وآمالهم.

وكان وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، قدما شرحا حول الاهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها ضمن استراتيجيتها الهادفة الى حماية البيئة والمناخ والاطر التشريعية التي تكفل تحقيق اهدافها.

واستمع رئيس الوزراء من الشباب الأردنيين الى مبادراتهم ومشاريعهم وسبل تعزيزها وتطويرها.

--(بترا)

ع ق/رق

03/12/2023 16:09:31