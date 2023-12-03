نادي شباب الأردن ينهي عقوبة منعه من تسجيل لاعبين جدد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- أعلن نادي شباب الأردن، إنهاء عقوبة منعه من تسجيل لاعبين جدد، وبالتالي القدرة على التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وكان اتحاد كرة القدم، فرض عقوبة على نادي شباب الأردن، تتمثل في منعه من قيد أي لاعب جديد، بسبب عدم تسديد مستحقات للاعبين قدموا شكاوى رسمية ضد النادي في الاتحاد.
وأكد رئيس النادي سليم خير، رفع عقوبة المنع من التسجيل، بعد دفع مستحقات اللاعبين المشتكين، بانتظار المرحلة المقبلة لتعزيز صفوف الفريق في حال اتاحت له الظروف ذلك.
وبلغ المبلغ الذي دفعه شباب الاردن لرفع عقوبة المنع من القيد، حوالي 60 ألف دينار.
--(بترا)
خ خ/م ف
03/12/2023 15:53:59
MENAFN03122023000117011021ID1107528261
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