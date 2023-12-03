نادي شباب الأردن ينهي عقوبة منعه من تسجيل لاعبين جدد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- أعلن نادي شباب الأردن، إنهاء عقوبة منعه من تسجيل لاعبين جدد، وبالتالي القدرة على التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان اتحاد كرة القدم، فرض عقوبة على نادي شباب الأردن، تتمثل في منعه من قيد أي لاعب جديد، بسبب عدم تسديد مستحقات للاعبين قدموا شكاوى رسمية ضد النادي في الاتحاد.

وأكد رئيس النادي سليم خير، رفع عقوبة المنع من التسجيل، بعد دفع مستحقات اللاعبين المشتكين، بانتظار المرحلة المقبلة لتعزيز صفوف الفريق في حال اتاحت له الظروف ذلك.

وبلغ المبلغ الذي دفعه شباب الاردن لرفع عقوبة المنع من القيد، حوالي 60 ألف دينار.

--(بترا)

خ خ/م ف

03/12/2023 15:53:59