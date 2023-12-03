وزارة الطاقة: نسعى للخروج باستراتيجية للتعدين تلبي الطموحات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام اليوم الأحد، أهمية الخروج باستراتيجية للتعدين في الأردن وفقا لتطلعات الوزارة، وبما يحقق متطلبات القطاعين العام والخاص.

وأشادت العزام خلال اجتماع مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين، بدور الشركاء بالمجلس في تطوير الاستراتيجية في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، حيث تضمنت مبادرة تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية أولوية إعداد استراتيجية وطنية للتعدين.

من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بجهود الوزارة في تعزيز الشراكة بين الجانبين للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والسعي لإعادة الزخم للقطاع ورفع مؤشراته الاقتصادية.

وشارك في الاجتماع، ممثلو الجمعية العلمية الملكية، والمركز الجغرافي الملكي، وجمعية منتجي الاسمنت، والشركات: العربية للتعدين، والبوتاس العربية، ومناجم الفوسفات الأردنية، وسولفست التركية، وتجانس لتملك وإقامة المشاريع.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

03/12/2023 15:45:16