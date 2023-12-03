وزارة الطاقة: نسعى للخروج باستراتيجية للتعدين تلبي الطموحات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام اليوم الأحد، أهمية الخروج باستراتيجية للتعدين في الأردن وفقا لتطلعات الوزارة، وبما يحقق متطلبات القطاعين العام والخاص.
وأشادت العزام خلال اجتماع مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين، بدور الشركاء بالمجلس في تطوير الاستراتيجية في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، حيث تضمنت مبادرة تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية أولوية إعداد استراتيجية وطنية للتعدين.
من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بجهود الوزارة في تعزيز الشراكة بين الجانبين للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والسعي لإعادة الزخم للقطاع ورفع مؤشراته الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع، ممثلو الجمعية العلمية الملكية، والمركز الجغرافي الملكي، وجمعية منتجي الاسمنت، والشركات: العربية للتعدين، والبوتاس العربية، ومناجم الفوسفات الأردنية، وسولفست التركية، وتجانس لتملك وإقامة المشاريع.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
03/12/2023 15:45:16
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