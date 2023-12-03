تربوية الأعيان تطلع على برامج جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي

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عمّان 3 كانون الأول (بترا)- اطلعت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتورة محاسن الجاغوب اليوم الأحد، على برامج وخطط عمل جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بدار المجلس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عز الدين كتخدا، وبحضور المدير التنفيذي للجمعية لبنى طوقان، ومديرة الجوائز والمشاريع التربوية الدكتورة باسمة درويش، ومديرة العمليات مها سليم، ومديرة استثمار المتميزين حنين السبوعي.

وقالت العين الجاغوب، إن الجمعية تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المعلمين في المجتمع ودعمهم مادياً ومعنوياً، وإيجاد روح المنافسة الايجابية فيما بينهم، لبذل المزيد من الجهود للنهوض بالعملية التعليمية، وتطوير قطاع التعليم بشكل عام.

وأكدت اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بقطاع التعليم، والتركيز على جودة التعليم وإيلائه جل الرعاية والاهتمام، مثمنة الجهود المثمرة لجلالة الملكة رانيا العبدالله في خدمة العملية التعليمية، وتأسيس الجمعية بمبادرة ملكية في يوم المعلم عام 2005 لتؤدي دوراً كبيراً في دعم التميز التربوي.

وأشارت الجاغوب إلى دور المعلم الذي يعد محور العملية التعليمية، ويقود النهضة داخل الغرف الصفية، مبينة ضرورة تطوير وتحسين مهاراته ودعم إبداعاته لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير التعليم نوعيا والتركيز على التعليم الدامج، وتمييز المعلمين القادرين على التعامل مع طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ما ينعكس على عقليتهم وبالتالي ينعكس على أهاليهم.

بدوره، قال الدكتور كتخدا إن الجمعية مؤسسة غير ربحية أسست بمبادرة ملكية تعنى بقطاع التعليم وهدفها الوصول إلى جميع مدارس المملكة، مشيراً إلى أن رسالة الجمعية الاحتفاء بالتميز التربوي ونشر وتعميق ثقافة التميز والإبداع في المجتمع عبر جوائز تربوية وطنية بمعايير عالمية، ومأسسة مخرجات الجمعية والمساهمة في انتاج المعرفة، باتباع مبادئ الحوكمة.

وأضاف أن أعمال الجمعية تتمثل بتقديم جوائز تربوية وطنية للأفراد كجائزة المعلم المتميز، والمدير المتميز، والمرشد التربوي المتميز، وجوائز المؤسسات، وجائزة مديريات التربية والتعليم الداعمة للتميز، وجائزة مؤسسة رياض الأطفال المتميزة، لافتاً إلى الزيادة الملحوظة في أعداد المتقدمين لجائزة المعلم المتميز التي وصلت إلى أكثر من 6 آلاف متقدم العام الحالي.

من جهتها، تحدثت طوقان حول الأعمال المتعلقة بتمكين القيادات التربوية المتميزين بالشراكة مع مؤسسات تربوية من خلال تقديم 172 بعثة دراسية ماجستير ودبلوم عالي، واشراك المتميزين بدورات تدريبية ومؤتمرات وفرص تبادل ثقافي، والحصول على نقاط إضافية للارتقاء بالرتب في وزارة التربية، إضافةً إلى اعداد التقارير السنوية وقواعد البيانات وتقديم الاستشارات الفنية لدعم صناع القرار.

من جانبهم، طالب الأعيان بضرورة تزويد اللجنة بالتقارير السنوية الصادرة عن الجمعية؛ لمتابعتها من ذوي الاختصاص وصناع القرار، وأهمية أن تصل الجائزة إلى جميع مدارس المملكة سيما النائية منها، والتركيز على طرح برامج تدريب متطورة لتأهيل المعلم وتنمية مهاراته، وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

03/12/2023 15:37:45