الخرابشة يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة أولويات الطاقة والتعدين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاحد، الاجتماع الدوري لمتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2033 لقطاعي الطاقة والتعدين.
وأظهرت المتابعات على مراحل وانشطة الأولويات المطلوبة خلال شهر تشرين الثاني لعام 2023، سير كافة الأنشطة وفقا للجدول الزمني المقرر.
وثمن الخرابشة الجهود التي يبذلها ضباط ارتباط المؤسسات في المتابعة المستمرة لنظام متابعة الأداء الحكومي، وبما يضمن تقدم سير عمل الأولويات كما هو على أرض الواقع.
--(بترا)
م ف/رق
03/12/2023 15:33:02
MENAFN03122023000117011021ID1107528257
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