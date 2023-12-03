الخرابشة يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة أولويات الطاقة والتعدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاحد، الاجتماع الدوري لمتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2033 لقطاعي الطاقة والتعدين.

وأظهرت المتابعات على مراحل وانشطة الأولويات المطلوبة خلال شهر تشرين الثاني لعام 2023، سير كافة الأنشطة وفقا للجدول الزمني المقرر.

وثمن الخرابشة الجهود التي يبذلها ضباط ارتباط المؤسسات في المتابعة المستمرة لنظام متابعة الأداء الحكومي، وبما يضمن تقدم سير عمل الأولويات كما هو على أرض الواقع.

--(بترا)

م ف/رق

03/12/2023 15:33:02