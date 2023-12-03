المواصفات تُسلّم شهادات علامة الجودة الأردنية وحلال لعدد من الشركات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، أهميّة تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة بضرورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين.

جاء ذلك خلال تسليم المهندسة الزهير شهادات "علامة الجودة الأردنية" وشعار "حلال" لعدد من الشركات التي استوفت جميع شروط الحصول عليها، وأثنت على حرصها للحصول على هذه الشهادات التي ستمكنهم من التوسع بالأسواق المحلية والخارجية وتنويع خطوط الإنتاج بما يعزز تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشارت الزهير إلى ضرورة التواصل مع الشركات الحاصلة على الشهادات لمعرفة أثر هذه الشهادات على عملها وأدائها وخطوط انتاجها وتعزيز الثّقة بجودة منتجاتها محلياً وخارجياً، مضيفة أن أهداف المؤسسة -بالإضافة للدور الرقابي- الارتقاء بنشاطات تقييم المطابقة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال خدمات منح شهادات المطابقة للمنتجات، التي تسهم بالتوسع في الأسواق وينعكس على إنتاجها.

بدورهم، أشاد ممثلو الشركات الحاصلة على الشّهادات بالتعاون الكبير لكوادر مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة من خلال تقديم الدعم وتسهيل إجراءات المعاملات والتأكد من تلبية متطلبات الحصول على هذه الشهادات.

--(بترا)

ن ش/رق

03/12/2023 15:32:31