المواصفات تُسلّم شهادات علامة الجودة الأردنية وحلال لعدد من الشركات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، أهميّة تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة بضرورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين.
جاء ذلك خلال تسليم المهندسة الزهير شهادات "علامة الجودة الأردنية" وشعار "حلال" لعدد من الشركات التي استوفت جميع شروط الحصول عليها، وأثنت على حرصها للحصول على هذه الشهادات التي ستمكنهم من التوسع بالأسواق المحلية والخارجية وتنويع خطوط الإنتاج بما يعزز تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشارت الزهير إلى ضرورة التواصل مع الشركات الحاصلة على الشهادات لمعرفة أثر هذه الشهادات على عملها وأدائها وخطوط انتاجها وتعزيز الثّقة بجودة منتجاتها محلياً وخارجياً، مضيفة أن أهداف المؤسسة -بالإضافة للدور الرقابي- الارتقاء بنشاطات تقييم المطابقة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال خدمات منح شهادات المطابقة للمنتجات، التي تسهم بالتوسع في الأسواق وينعكس على إنتاجها.
بدورهم، أشاد ممثلو الشركات الحاصلة على الشّهادات بالتعاون الكبير لكوادر مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة من خلال تقديم الدعم وتسهيل إجراءات المعاملات والتأكد من تلبية متطلبات الحصول على هذه الشهادات.
--(بترا)
ن ش/رق
03/12/2023 15:32:31
MENAFN03122023000117011021ID1107528256
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