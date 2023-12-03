رئيس النواب ونظيره الاماراتي يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي 3 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ونظيره الإماراتي صقر غباش، أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.

وشددا خلال لقاء في دبي اليوم الأحد، على أهمية العمل البرلماني العربي المشترك للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، والدفع بحل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين، مثلما أكدا أهمية التنسيق البرلماني الأردني الإماراتي خدمة لصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية.

وأكد الصفدي وغباش عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه بفضل قيادتي البلدين، والتي تصب دوماً في مصلحة الشعبين الشقيقين، وتتسم على الدوام بأنها علاقات راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الصفدي عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقدم للأشقاء في الإمارات، مقدما التهنئة والتبريك بمناسبة احتفالات الأشقاء بالعيد الوطني الـ 52 للإمارات، مثلما وجه دعوة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لزيارة الأردن، وإجراء مباحثات رسمية برلمانية مشتركة في عمان.

من جهته، أعرب غباش عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية.

وأكد أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك وتحشيد الجهود البرلمانية لخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة أخوة برلمانية اماراتية أردنية.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

03/12/2023 15:16:13