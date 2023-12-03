-->

Monday, 04 December 2023 03:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس النواب ونظيره الاماراتي يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

12/3/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

دبي 3 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ونظيره الإماراتي صقر غباش، أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.
وشددا خلال لقاء في دبي اليوم الأحد، على أهمية العمل البرلماني العربي المشترك للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، والدفع بحل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين، مثلما أكدا أهمية التنسيق البرلماني الأردني الإماراتي خدمة لصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية.
وأكد الصفدي وغباش عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه بفضل قيادتي البلدين، والتي تصب دوماً في مصلحة الشعبين الشقيقين، وتتسم على الدوام بأنها علاقات راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب الصفدي عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقدم للأشقاء في الإمارات، مقدما التهنئة والتبريك بمناسبة احتفالات الأشقاء بالعيد الوطني الـ 52 للإمارات، مثلما وجه دعوة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لزيارة الأردن، وإجراء مباحثات رسمية برلمانية مشتركة في عمان.
من جهته، أعرب غباش عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية.
وأكد أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك وتحشيد الجهود البرلمانية لخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة أخوة برلمانية اماراتية أردنية.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
03/12/2023 15:16:13

MENAFN03122023000117011021ID1107528255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث