تمديد فترة تقديم استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، وبواقع مكتب واحد فقط في كل محافظة من محافظات: المفرق، عجلون، معان، العقبة.
ودعت الوزارة على من تتوفر فيه الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه ويرغب بالتقدم، تعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة وتسليمه إلى مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 31-12-2023.
وأشارت إلى أن النموذج متاح على الرابط التالي: (
--(بترا)
أ ر/رق
03/12/2023 15:10:06
MENAFN03122023000117011021ID1107528254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.