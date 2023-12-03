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تمديد فترة تقديم استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي

12/3/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، وبواقع مكتب واحد فقط في كل محافظة من محافظات: المفرق، عجلون، معان، العقبة.
ودعت الوزارة على من تتوفر فيه الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه ويرغب بالتقدم، تعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة وتسليمه إلى مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 31-12-2023.
وأشارت إلى أن النموذج متاح على الرابط التالي: (
--(بترا)
أ ر/رق
03/12/2023 15:10:06

MENAFN03122023000117011021ID1107528254

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