البحوث الزراعية: 2.8 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 3 كانون الأول (بترا)- قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إن مبيعات مهرجان الزيتون الثالث والعشرين، بلغت 8ر2 مليون دينار.

وأشار حداد في بيان، اليوم الأحد، إلى أن كميات زيت الزيتون المباعة بلغت نحو 174طناً، حيث كانت أغلب عبوات الزيت مصنفةً بين الزيت البكر الممتاز، والبكر.

وقال إن اجمالي المشاركين بالمهرجان بلغ 890 مشاركا وعارضا، جُلّهم من السيدات المُعيلات لأسرهن، مضيفا أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر والمَعاصر اسهمت في تلبية احتياجات المتسوّقين من مادة الزيت في أرض المهرجان.

وبين حداد أن المركز أوقف الفعاليات الفنية والثقافية تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين؛ لافتاً إلى نخوة الأردنيين التي برزت بشكل جليّ من خلال المشاركين الذين ساهموا بالتبرع والمساهمة في حملة التبرعات العينية والنقدية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى العشاء التقشفي الذي أقيم على هامش المهرجان وخُصص ريعُه لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وشارك في المهرجان الذي نظمه المركز وبالتعاون مع وزارة الزراعة، والعديد من الشركاء المحليين والدوليين، عدد من المشاريع المنضوية تحت مظلة حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، وأجنحة خاصة لشركاء التنمية لتعزيز فرص التشبيك بين صغار المزارعين والشركات الزراعية والابتكارية الناشئة والصناديق التمويلية، وفتح فرص الدفع والتسويق الالكتروني أثناء وبعد المهرجان.

وعُقدت على هامش المهرجان الذي استمر 10 أيام، دورات تدريبية في الممارسات الزراعية الجيدة للزيتون والزراعة الذكيّة مناخياً واستخدام التطبيقات الذكية في الزراعة والتذوق الحسي لزيت الزيتون، استهدفت حوالي 1000 طالب وطالبة من كليات الزراعة والموارد البيئية والإعلام.

--(بترا)

ون/ف ق

03/12/2023 15:05:35