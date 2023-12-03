وزارتا الشؤون السياسية والشباب تنظمان جلسات تدريبية حول المشاركة السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- نظمت وزارتا الشؤون السياسية والبرلمانية، والشباب، جلسات تدريبية، أمس السبت، حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، في مراكز شابات سحاب، وشابات عين الباشا، وشباب البلقاء النموذجي في محافظة البلقاء، ومركز شباب مليح النموذجي في محافظة مادبا.
وتحدث المحاضرون خلال الجلسات حول التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية؛ خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب والأنظمة والتعليمات التابعة لها، وحول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وأدوات العمل السياسي، وأهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية بما يخدم المصلحة العامة، تجسيدا للرؤى الملكية السامية في تطوير الحياة السياسية
كما تحدثوا حول زيادة فرص الشباب والمرأة في الوصول إلى قبة البرلمان خلال الإنتخابات المقبلة بسبب التعديلات الدستورية والقانونية، التي زادت من فرصة المرأة بالتمثيل في مجلس النواب وكذلك الشباب.
وأبرز المحاضرون أهمية الحياة الحزبية والمشاركة السياسية خاصة ما يتعلق بدور الشباب، حيث جرت تعديلات مهمة على قانون الاحزاب أهمها إشراك الشباب بما لا يقل عن 20 بالمئة من الهيئة التأسيسية للحزب قبل التأسيس، وكذلك بالنسبة للمرأة، وإعطائهم فرصة في القوائم الإنتخابية بحيث تتضمن القائمة الإنتخابية للاحزاب اسماً لشاب في أول 6 أسماء في القائمة.
وشارك في هذه الجلسات التدريبية شباب وشابات من أعمار 17 إلى 30 عاماً من كلا الجنسين.
--(بترا)
م ه /رق
03/12/2023 14:45:20
MENAFN03122023000117011021ID1107528251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.