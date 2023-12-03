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وزارتا الشؤون السياسية والشباب تنظمان جلسات تدريبية حول المشاركة السياسية

12/3/2023 2:28:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- نظمت وزارتا الشؤون السياسية والبرلمانية، والشباب، جلسات تدريبية، أمس السبت، حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، في مراكز شابات سحاب، وشابات عين الباشا، وشباب البلقاء النموذجي في محافظة البلقاء، ومركز شباب مليح النموذجي في محافظة مادبا.
وتحدث المحاضرون خلال الجلسات حول التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية؛ خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب والأنظمة والتعليمات التابعة لها، وحول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وأدوات العمل السياسي، وأهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية حقيقية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية بما يخدم المصلحة العامة، تجسيدا للرؤى الملكية السامية في تطوير الحياة السياسية
كما تحدثوا حول زيادة فرص الشباب والمرأة في الوصول إلى قبة البرلمان خلال الإنتخابات المقبلة بسبب التعديلات الدستورية والقانونية، التي زادت من فرصة المرأة بالتمثيل في مجلس النواب وكذلك الشباب.
وأبرز المحاضرون أهمية الحياة الحزبية والمشاركة السياسية خاصة ما يتعلق بدور الشباب، حيث جرت تعديلات مهمة على قانون الاحزاب أهمها إشراك الشباب بما لا يقل عن 20 بالمئة من الهيئة التأسيسية للحزب قبل التأسيس، وكذلك بالنسبة للمرأة، وإعطائهم فرصة في القوائم الإنتخابية بحيث تتضمن القائمة الإنتخابية للاحزاب اسماً لشاب في أول 6 أسماء في القائمة.
وشارك في هذه الجلسات التدريبية شباب وشابات من أعمار 17 إلى 30 عاماً من كلا الجنسين.
--(بترا)
م ه /رق
03/12/2023 14:45:20

MENAFN03122023000117011021ID1107528251

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