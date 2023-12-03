رئيس التوجيه الوطني والإعلام في الأعيان يلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 3 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس الأعيان الدكتور محمد حسين المومني، اليوم الأحد، أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
وأشار خلال لقائه بدار المجلس مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بحضور المدير التنفيذي للصندوق مازن طبلت، الى أن للشباب دورا فاعلا في تحديد الأهداف وبناء الخطط والعمل عليها، وتذليل التحديات والمساهمة في تجاوزها.
وبين أهمية فتح الفرص أمام الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، لجعلهم قادة متميزين وتوفير الفرص أمامهم للتسلح بالمهارات واكتساب الخبرات.
وتحدث المومني عن منظومة التحديث السياسي، التي تُمكن الشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب في البرلمان المقبل عن طريق المشاركة من خلال الانتخاب والأحزاب والانتساب لها.
--(بترا)
م ش/رق
03/12/2023 14:36:52
MENAFN03122023000117011021ID1107528250
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