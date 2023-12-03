رئيس التوجيه الوطني والإعلام في الأعيان يلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 3 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس الأعيان الدكتور محمد حسين المومني، اليوم الأحد، أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

وأشار خلال لقائه بدار المجلس مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بحضور المدير التنفيذي للصندوق مازن طبلت، الى أن للشباب دورا فاعلا في تحديد الأهداف وبناء الخطط والعمل عليها، وتذليل التحديات والمساهمة في تجاوزها.

وبين أهمية فتح الفرص أمام الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، لجعلهم قادة متميزين وتوفير الفرص أمامهم للتسلح بالمهارات واكتساب الخبرات.

وتحدث المومني عن منظومة التحديث السياسي، التي تُمكن الشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب في البرلمان المقبل عن طريق المشاركة من خلال الانتخاب والأحزاب والانتساب لها.

--(بترا)





م ش/رق

03/12/2023 14:36:52