الخصاونة يبحث مع شركات عالمية الاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء

MENAFN - Jordan News Agency)



دبي 3 كانون الأول (بترا)- عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دبي اليوم الاحد، وفي اطار مشاركته في مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ cop 28 المنعقد حاليا في دبي لقاءين منفصلين مع الرئيس التنفيذي لشركة فورتيسكو الاسترالية الدكتور مارك هاتشينسون، ومع الرئيس التنفيذي لشركة انيرتراج الالمانية جونارهيرنج .

وبحث رئيس الوزراء خلال اللقاءين بحضور وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة مع الرئيسين التنفيذيين للشركتين الاستثمارات التي تعتزم الشركتان اقامتها في الاردن في مجال الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء .

واكد رئيس الوزراء ان الاردن ينظر باهتمام للاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة التي بدا الاردن يعزز من اعتماده عليها، لافتا الى ان نسبة مساهمة الطاقة المتجددة وصلت الى 27 بالمئة من الطاقة الكهربائية في الأردن حتى نهاية عام 2022 .

كما اكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لهذا الاستثمار في صناعة جديدة عالميا، لافتا الى ان الاردن يسعى ليصبح مركزا اساسيا في الاقليم لانتاج الهيدروجين الاخضر .

ولفت الخصاونة الى اهمية هذه الاستثمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الاردني.

--(بترا)

ع ق/ف ق

03/12/2023 14:29:30