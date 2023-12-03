الخصاونة يبحث مع شركات عالمية الاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دبي 3 كانون الأول (بترا)- عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دبي اليوم الاحد، وفي اطار مشاركته في مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ cop 28 المنعقد حاليا في دبي لقاءين منفصلين مع الرئيس التنفيذي لشركة فورتيسكو الاسترالية الدكتور مارك هاتشينسون، ومع الرئيس التنفيذي لشركة انيرتراج الالمانية جونارهيرنج .
وبحث رئيس الوزراء خلال اللقاءين بحضور وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة مع الرئيسين التنفيذيين للشركتين الاستثمارات التي تعتزم الشركتان اقامتها في الاردن في مجال الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء .
واكد رئيس الوزراء ان الاردن ينظر باهتمام للاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة التي بدا الاردن يعزز من اعتماده عليها، لافتا الى ان نسبة مساهمة الطاقة المتجددة وصلت الى 27 بالمئة من الطاقة الكهربائية في الأردن حتى نهاية عام 2022 .
كما اكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لهذا الاستثمار في صناعة جديدة عالميا، لافتا الى ان الاردن يسعى ليصبح مركزا اساسيا في الاقليم لانتاج الهيدروجين الاخضر .
ولفت الخصاونة الى اهمية هذه الاستثمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الاردني.
--(بترا)
ع ق/ف ق
03/12/2023 14:29:30
MENAFN03122023000117011021ID1107528249
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