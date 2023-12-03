هيئة الاسرى : الاحتلال حول المعتقلات إلى مقابر للأحياء

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 كانون الأول (بترا)-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن وتيرة الاعتداءات على المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تسير بمنحنى متصاعد منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في ظل تعتيم شديد من قبل ادارة المعتقلات.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن إدارة معتقلات الاحتلال تمنع زيارات الأهل والمحامين، وعزلت المعتقلين بشكل كامل عن العالم الخارجي، وخلال الفترة ذاتها استشهد 6 معتقلين نتيجة التعذيب الشديد، لافتة إلى أن الاحتلال حول المعتقلات إلى مقابر للأحياء .

كما تعرضت الأقسام الى اقتحامات شبه يومية، يقوم خلالها الجنود بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية، ما أدى الى اصابتهم بالرضوض والكدمات والجروح العميقة.

وبينت الهيئة أن الهجمة الشرسة على المعتقلين، تتزامن مع غياب دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في توفير أدنى حماية ومتابعة لأوضاعهم وحقوقهم، التي تنتهك بشكل واضح وبوتيرة يومية وتمارس بحقهم سياسة القتل البطيء.

--(بترا)

م ف/ف ق

03/12/2023 14:12:53