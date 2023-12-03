الغذاء والدواء تختتم ورشة حول نظام النشرات الدوائية الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- اختتمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، الورشة التدريبية الأولى الخاصة بنظام النشرة الدوائية الإلكترونية، ضمن مشروع بناء نظام النشرات الدوائية الإلكترونية الذي تعمل المؤسسة على تنفيذه.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن نظام النشرات الدوائية الإلكتروني يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لافتا إلى أن الورشة تهدف إلى تمكين المتدربين من متطلبات التحول إلى النشرة الدوائية الإلكترونية التي تلبي المعايير العالمية، وتوفر المزايا التفاعلية اللازمة لتمكين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المعلومات الدوائية بشكل مباشر وبكل سهولة ويسر.

وبين مهيدات أن المشروع يمثل نظاما متكاملا لحوسبة البيانات على النشرات الورقية المرفقة مع الأدوية المسجلة من قبل المؤسسة على نظام إلكتروني وذلك من خلال استخدام تقنية (DATA MATRIX).

وأشار إلى أنه سيجري خلال الفترة المقبلة عقد ورشات تدريبية مماثلة على استخدام النظام وتأهيل شركات ومستودعات الأدوية للتحول من النشرة الورقية إلى النشرة الإلكترونية.

وشارك في الورشة نحو 120 صيدلانيا من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية وممثلي المكاتب الإقليمية من عدة دول منها السعودية والإمارات ومصر ولبنان للاطلاع على هذه التجربة الرائدة وإمكانية تبنيها والاستفادة منها.

--(بترا)

ع د/م ف/اح

03/12/2023 13:48:53