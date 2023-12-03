الغذاء والدواء تختتم ورشة حول نظام النشرات الدوائية الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الأول (بترا)- اختتمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، الورشة التدريبية الأولى الخاصة بنظام النشرة الدوائية الإلكترونية، ضمن مشروع بناء نظام النشرات الدوائية الإلكترونية الذي تعمل المؤسسة على تنفيذه.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن نظام النشرات الدوائية الإلكتروني يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لافتا إلى أن الورشة تهدف إلى تمكين المتدربين من متطلبات التحول إلى النشرة الدوائية الإلكترونية التي تلبي المعايير العالمية، وتوفر المزايا التفاعلية اللازمة لتمكين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المعلومات الدوائية بشكل مباشر وبكل سهولة ويسر.
وبين مهيدات أن المشروع يمثل نظاما متكاملا لحوسبة البيانات على النشرات الورقية المرفقة مع الأدوية المسجلة من قبل المؤسسة على نظام إلكتروني وذلك من خلال استخدام تقنية (DATA MATRIX).
وأشار إلى أنه سيجري خلال الفترة المقبلة عقد ورشات تدريبية مماثلة على استخدام النظام وتأهيل شركات ومستودعات الأدوية للتحول من النشرة الورقية إلى النشرة الإلكترونية.
وشارك في الورشة نحو 120 صيدلانيا من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية وممثلي المكاتب الإقليمية من عدة دول منها السعودية والإمارات ومصر ولبنان للاطلاع على هذه التجربة الرائدة وإمكانية تبنيها والاستفادة منها.
--(بترا)
ع د/م ف/اح
03/12/2023 13:48:53
MENAFN03122023000117011021ID1107528247
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