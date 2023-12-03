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اليرموك تُطلق حملة تبرعات عينية دعما لأهالي غزة

12/3/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 3 كانون الأول (بترا)- أطلقت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك اليوم الأحد، حملة لجمع التبرعات العينية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تحت شعار "فلنكن غطاء دافئا لأهلنا في فلسطين".
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، إن هذا التفاعل الإيجابي من قبل أسرة الجامعة مع الحملة، يُجسد موقفهم الوطني من خلال إقبالهم على تقديم تبرعاتهم العينية المختلفة لأشقائنا في فلسطين، مُقتدين في ذلك بمواقف جلالة الملك الذي يواصل جهوده ونشاطاته الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون.
وأضاف أن المقر الرئيس للحملة في مبنى عمادة شؤون الطلبة، ويجري تنفيذها في مواقع مختلفة من الحرم الجامعي، سواء في الكليات أو مكتبة الحسين بن طلال أو المدرسة النموذجية، مبينا أنه جرى جمع أنواع عديدة من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، والتي سيُصار إلى فرزها وتجهيزها تمهيدا لإرسالها إلى أشقائنا في فلسطين من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
-- (بترا)
أ غ /أ م/ف ج
03/12/2023 13:05:16

MENAFN03122023000117011021ID1107528245

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