الأمن يحذر من سوء استخدام المدافىء في الشتاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا)- حذرت مديرية الأمن العام من سوء استخدام المدافىء على اختلاف أنواعها في فصل الشتاء (القاتل الصامت).

ودعت المديرية في بيان اليوم الأحد، إلى اتباع أساليب الاستخدام الصحيحة لوسائل التدفئة، وتفقدها قبل استخدامها، وعدم النوم وتركها مشتعلة أو تركها مشتعلة بوجود الأطفال دون رقابة أشخاص بالغين.

وقالت إنها بالرغم من التحذيرات طوال السنوات الماضية والمستمرة هذا العام، إلا أنها لا زالت تتلقى بلاغات حول وقوع حوادث بسبب الإهمال وعدم اتباع الإرشادات عند استخدام المدافئ.

وكانت المديرية، أطلقت خطتها التوعوية الخاصة بفصل الشتاء لهذا العام، مشيؤة إلى أن أهم بنودها هو التحذير من المدافئ وما ينتج عنها من حوادث والتوعية بمخاطرها.

وأشار ضابط الإعلام ورئيس قسم التوجيه والتثقيف والوقائي في الدفاع المدني الرائد سند المناصير، إلى أن المديرية فعلت خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء من خلال مديرية الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع بقية الوحدات والتشكيلات في المديرية.

وأوضح أهمية الجانب التوعوي الذي يقدم بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة الاجتماعية، لتوفير عامل الوقاية والحماية للمواطنين والمقيمين.

وأكد المناصير، أن أغلب الحوادث التي جرى التعامل معها خلال فصل الشتاء الماضي تتعلق بالاستخدام الخاطئ للمدافئ على اختلاف أنواعها، منها التعامل مع 437 حادثا نتج عنه وفاة 12 شخصا، وإصابة آخرين، بحسب إحصائية شعبة العمليات في الدفاع المدني.

ودعا المواطنين أثناء استخدامهم المدافئ الى إتباع جملة من الإرشادات، من أهمها تجديد الهواء داخل المنزل بين الحين والآخر، وعدم النوم وترك المدفأة مشتعلة، وعدم إدخال المدفأة إلى مكان الاستحمام، لأن مثل هذه الممارسات تسبب حوادث الاختناق التي تعد أكثر مسببات الوفاة من بين حوادث المدافئ.

وأضاف أن غاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من عمليات الاحتراق في المدافئ لا لون له ولا رائحة، ويتحد مع هيموجلوبين الدم ويعيق قدرته على نقل الأكسجين، ما يسبب اختناق الشخص المعرض لهذا الغاز دون أن يشعر الضحية بذلك.

وقال إن هذا (القاتل الصامت) الذي يقتل دون تحذير، من أبرز أعراضه الغثيان وسرعة التنفس والإرهاق والدوخة، وعدم القدرة على الحركة، وهذا العارض يسبب الخطورة نتيجة عدم قدرة الشخص على إنقاذ نفسه أو من معه.

ولفت المناصير إلى أهمية عدم السماح للأطفال باللعب قرب المدافئ أو حولها؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى سقوطها وانسكاب المادة المشتعلة منها، وعدم تعبئتها بالوقود وهي مشتعلة، الأمر الذي يعد مسببا رئيسا لاحتراق المنازل، فضلا عن التنبه إلى ضرورة عدم استخدام المدافئ للطهي.

كما دعا إلى تفقد الخراطيم الواصلة بين الاسطوانة ومدفأة الغاز، والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها، وبالتالي اندلاع الحريق داخل المنزل، مشيرا إلى ضرورة عدم التردد عند الحاجة بالاتصال الفوري على هاتف الطوارئ 911.

--(بترا)

ح ظ/أ أ/ ف ج

03/12/2023 13:03:10