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الاحتلال يهدم شقة سكنية جنوبي القدس المحتلة

12/3/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 3 كانون الأول (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقة في بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوبي مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مجلس بلدي صور باهر في بيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت شقة سكنية تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين بحجة البناء دون ترخيص.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت المنزل المستهدف، وشرعت بهدمه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
--(بترا)
م ف/ ف ج
03/12/2023 12:50:04

MENAFN03122023000117011021ID1107528243

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