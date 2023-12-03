الاحتلال يهدم شقة سكنية جنوبي القدس المحتلة
التاريخ
12/3/2023 2:28:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 3 كانون الأول (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقة في بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوبي مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مجلس بلدي صور باهر في بيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت شقة سكنية تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين بحجة البناء دون ترخيص.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت المنزل المستهدف، وشرعت بهدمه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
--(بترا)
م ف/ ف ج
03/12/2023 12:50:04
MENAFN03122023000117011021ID1107528243
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