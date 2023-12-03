الأردن يترأس الدورة الـ 68 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الأول (بترا) - ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، الكابتن هيثم مستو اجتماع المجلس التنفيذي في دورته الـ 68 الذي بدأت أعماله أمس واستمرت اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد مستو في بيان، اليوم الأحد؛ أهمية انعقاد هذه الدورة لبحث آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء بالمنظمة داخل المحافل الدولية والعمل على متابعة توصيات اجتماعات اللجان الفنية للمنظمة وهي: النقل الجوي، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران والبيئة، اضافة الى مناقشة الشؤون التنظيمية والمالية للمنظمة.

وبحث المجلس التنفيذي مسألة وقود الطيران المستدام وأهم نتائج المؤتمر الثالث لوقود الطيران البديل في دبي 2023.

كما تم الاطلاع خلال الاجتماع على إنجازات ومشروعات عمل المنظمة العربية للطيران المدني،اضافة الى بحث سبل تطوير التعاون مع منظمات الطيران الدولية والإقليمية من خلال مناقشة خطط العمل المشتركة بين المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي.

--(بترا)

ع ن/اص/ب ط

03/12/2023 12:31:48