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غزة: آلاف الشهداء ما يزالون تحت الأنقاض

12/3/2023 2:28:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 3 كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن آلاف الشهداء ما يزالون تحت الأنقاض في ظل عدم توفر إمكانيات انتشالهم.
وأكد في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن طواقم الدفاع المدني لا يمكنها التعامل مع جثامين الشهداء تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع لأن هناك عجزا واضحا وكبيرا جدا في إمكاناتنا وآلياتنا، داعيا الى إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة.
وكثف الاحتلال قصفه على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، فيما قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طريقا مسدودا.
وأسفر عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4000 امرأة و 73 صحفياً، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
03/12/2023 12:30:57

MENAFN03122023000117011021ID1107528241

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