غزة: آلاف الشهداء ما يزالون تحت الأنقاض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن آلاف الشهداء ما يزالون تحت الأنقاض في ظل عدم توفر إمكانيات انتشالهم.
وأكد في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن طواقم الدفاع المدني لا يمكنها التعامل مع جثامين الشهداء تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع لأن هناك عجزا واضحا وكبيرا جدا في إمكاناتنا وآلياتنا، داعيا الى إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة.
وكثف الاحتلال قصفه على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، فيما قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طريقا مسدودا.
وأسفر عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4000 امرأة و 73 صحفياً، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
03/12/2023 12:30:57
MENAFN03122023000117011021ID1107528241
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