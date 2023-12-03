وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور.. شارك بالعزاء

(MENAFN
- Youm7) توفى الفنان القدير أشرف عبد الغفور، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 81
سنة، فى حادث سير، وأكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، لـ"اليوم السابع" نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، والدة ريهام عبد الغفور من الموت فى الحادث.
ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره فى مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).
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