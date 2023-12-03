وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور.. شارك بالعزاء

MENAFN - Youm7) توفى الفنان القدير أشرف عبد الغفور، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 81سنة، فى حادث سير، وأكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، لـ"اليوم السابع" نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، والدة ريهام عبد الغفور من الموت فى الحادث.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره فى مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).







