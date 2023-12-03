كيت وينسلت تسترجع ذكرياتها مع دى كابريو بفيلم تيتانيك.. اعرف ماذا قالت؟

MENAFN - Youm7) تطرقت الممثلة كيت وينسلت إلى علاقتها الخاصة مع ليوناردو دى كابريو مسترجعة ذكريات فيلمها الأيقونى تيتانيك بقولهاعبر Entertainment Tonight : "لقد كان دى كابريو يمتلك طاقة كبيرة جداً، وكان حرًا جدًا مع نفسه، وكانت لديه هذه الطاقة الفوارة التي كانت مغناطيسية حقًا لكل من حوله حتى جعلته جاذباً للجميع، وبالتالي كان العمل معه طبيعياً للغاية".

ثم استكملت: "بمجرد أن بدأت العمل مع ليو، تمكنا من العثور على إيقاعنا الخاص. وتذكرت أنه من المدهش أن ننظر إلى الوراء ونفكر في الأمر من جديد".





كيت وينسلت وليوناردو

على جانب آخر وبعيداً عن تيتانيك كشف روبرت داوني جونيور فى وقت سابق أن كيت وينسلت سخرت منه ذات مرة، ووصفته بـ "أسوأ لهجة بريطانية" سمعتها على الإطلاق، قال الممثل الأمريكي، الذي يلعب دور البطولة في فيلم

Oppenheimer

الذي طرح بدور العرض المصرية يوم 19 يوليو الجارى، ويصل دور العرض الأمريكية اليوم 21 يوليو، وفي مقابلة جديدة، إن الممثلة البريطانية سخرت منه بالرغم من جهوده في اللهجة.

تذكر داوني جونيور الوقت الذي كان يقوم فيه بتجربة الأداء لفيلم

The Holiday

في خلال عام 2006 أمام الممثلة، وصرح داوني لأحد المواقع العالمية مؤخرًا: "تم استدعاؤنا على حدٍ سواء من قبل المخرجة نانسي مايرز، التي احتاجت إلى شخص ما للقراءة، وكنت اشعر بـوجوب أن يكون لدي لكنة إنجليزية أفضل من الممثل الأنجليزى جود لو في هذه المرحلة".

وتابع داوني جونيور قائلا:" إلا أن وينسلت قطعت الهدوء قائلة: هذه أسوأ لهجة بريطانية سمعتها في حياتي"، ومن ثم تذكر داوني جونيور رده قائلاً: "سوف أخرج الآن، لكنني سآخذ الدببة المطاطية من الثلاجة الصغيرة".