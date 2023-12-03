ابتسامة ونظرة عين.. لغة الجسد تكشف لك صدق مشاعر اللي قدامك

MENAFN - Youm7) أحيانًا نشعر بصدق المشاعر تجاه من نحب، بعدة طرق مختلفة فمن الممكن عن طريق الإحساس بالحب ومن الممكنعن طريق الأفعال والاهتمام، وأيضًا من خلال لغة الجسد يمكن أن نشعر بصدق المشاعر، عن طريق حركات لغة الجسد الا إرداية وفقًا لما أشارإليها محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد خلالالسطور التالية. اتساع بؤبؤ العين

يتسع بؤبؤ العين تلقائيًا وبشكل لا إرادي حين نري من نحب وما نحب، ويضيق حين نري ما من نكره وما نكره. ولأننا لا نملك القدرة علي التحكم به أو تغيير ما يحدث له، فهو يعد من أهم وأصدق الإشارات التي تعبر عن صدق المشاعر.

انفتاح الجسد هذه من أكثر السلوكيات التي تعبر عن صدق القبول تجاه الطرف الآخر. فهي تعطي إنطباع للآخرين أن مشاعرنا تجاههم إيجابية، وأننا لا نشعر بأي مشاعر سلبية تجاههم، أو من الحديث معهم والتقرب إليهم. الإنصات باهتمام أننا ننصت بإهتمام لحديث من نحب ومن نهتم بأمره، فإذا رأيت من يستمع لحديثك لا يقاطعك، ولا يقطع التواصل البصري معك أثناء حديثك موجهًا نظره لهاتفه أو لأي شئ آخر، ولا يتأفف كثيراً، فهو حقًا ينصت إليك بإهتمام يعبر عن صدق إهتمامه بك. ‏التواصل البصري يكشف التواصل البصري صدق المشاعر عن طريق عدة إشارات، مثل تعلق البصر بالطرف الآخر من لحظة ظهوره أمامنا، ومثل النظر له أثناء الحديث معه وأثناء الاستماع له. ‏الابتسامة

تظهر الإبتسامة بشكل تلقائي على وجوهنا حين نري من نحب ومن نحمل مشاعر حقيقية صادقه لهم. ولا تختفي هذه الإبتسامه من علي الوجه سريعًا، بل تدوم علي الوجه أغلب فترات اللقاء. ويشعر بها وبصدقها الطرف الآخر ويبادلنا هو أيضًا بابتسامة

التعامل مع الحبيب