عشان تحافظى على شعرك.. عادات لازم تمشى عليها يوميًا

MENAFN - Youm7) تساقط الشعروتلفه من أكثر المشاكل التى تعانى منها الفتيات، قد تكون تصرفاتك الخاطئة مع شعرك أو الإستخدام الخاطئ أثناء الغسيل أحد الأسباب.

وحسب ما ذكره موقع goodhousekeeping

فهناك بعض العادات التى يجب أن تتبعها لتحمى شعرك من التلف والتساقط وهى كالآتى:

- مشطي شعرك قبل الاستحمام

بغض النظر عن نسيج شعرك، فإن أخذ 60 ثانية لفك خصلات شعرك سيبقيها قوية عندما يكون شعرك مبللاً، يكون أكثر عرضة للتكسر، لذا قومي دائمًا بتمشيط العقد من شعرك عندما يكون جافًا.

كما أن تمشيط الشعر الجاف يوزع الزيوت الطبيعية من فروة رأسك إلى أطراف شعرك.

- خذي وقتاً لأقنعة الشعر

للحفاظ على خصلات شعرك رطبة وناعمة، استخدمي قناعًا مرطبًا للشعر أو بلسمًا عميقًا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأكثر من ذلك إذا كنت تستخدمين الأدوات الساخنة بانتظام.







- كن على دراية بالمكونات الرئيسية

عندما تختارين منتجاتك، قومي بتضييق نطاق خياراتك من خلال البحث عن المكونات المقوية التي ستغذي خصلات شعرك وخصوصا التى تحتوى على زيت جوز الهند أو زيت الأركان أو الصبار وضعيهم ايضا فى نظامك الغذائي.

- تناول نظام غذائي متوازن





تناول نظام غذائي متوازن من الأطعمة الغنية بالبروتين أمر مهم لشعرك أضف هذه العناصر إلى قائمة البقالة الخاصة بك"سمك، لحمة، بيض، فول"

من المصادر الجيدة الأخرى لغذاء الشعر: التوت والسبانخ والأفوكادو، إلى جانب أي شيء آخر غني بالفيتامينات C وE التي تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى الحصول على خصلات أقوى.

- قومِ بخفض درجة حرارة الحمام الخاص بك

على الرغم من أن العرض البخاري قد يكون مهدئًا، إلا أن الاستحمام بماء ساخن للغاية بشكل يومي يمكن أن يهيج فروة رأسك وربما يضعف شعرك أثناء نموه" حافظي على درجة الحرارة على الجانب الدافئ وفي نهاية الاستحمام، قومي بشطف سريع بالماء البارد لإغلاق البشرة وتعزيز اللمعان والحفاظ على شعر صحي.

-النوم على وسادة منالحرير

استبدل غطاء الوسادة القطني ببديل حريري، فإنه يحمي شعرك عن طريق تقليل كمية الاحتكاك بين شعرك والنسيج.