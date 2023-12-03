عشان تحافظى على شعرك.. عادات لازم تمشى عليها يوميًا

(MENAFN
- Youm7) تساقط الشعر
وتلفه من أكثر المشاكل التى تعانى منها الفتيات، قد تكون تصرفاتك الخاطئة مع شعرك أو الإستخدام الخاطئ أثناء الغسيل أحد الأسباب.
وحسب ما ذكره موقع goodhousekeeping
فهناك بعض العادات التى يجب أن تتبعها لتحمى شعرك من التلف والتساقط وهى كالآتى:
- مشطي شعرك قبل الاستحمام
بغض النظر عن نسيج شعرك، فإن أخذ 60 ثانية لفك خصلات شعرك سيبقيها قوية عندما يكون شعرك مبللاً، يكون أكثر عرضة للتكسر، لذا قومي دائمًا بتمشيط العقد من شعرك عندما يكون جافًا.
كما أن تمشيط الشعر الجاف يوزع الزيوت الطبيعية من فروة رأسك إلى أطراف شعرك.
- خذي وقتاً لأقنعة الشعر
للحفاظ على خصلات شعرك رطبة وناعمة، استخدمي قناعًا مرطبًا للشعر أو بلسمًا عميقًا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأكثر من ذلك إذا كنت تستخدمين الأدوات الساخنة بانتظام.
- كن على دراية بالمكونات الرئيسية
عندما تختارين منتجاتك، قومي بتضييق نطاق خياراتك من خلال البحث عن المكونات المقوية التي ستغذي خصلات شعرك وخصوصا التى تحتوى على زيت جوز الهند أو زيت الأركان أو الصبار وضعيهم ايضا فى نظامك الغذائي.
- تناول نظام غذائي متوازن
تناول نظام غذائي متوازن من الأطعمة الغنية بالبروتين أمر مهم لشعرك أضف هذه العناصر إلى قائمة البقالة الخاصة بك"سمك، لحمة، بيض، فول"
من المصادر الجيدة الأخرى لغذاء الشعر: التوت والسبانخ والأفوكادو، إلى جانب أي شيء آخر غني بالفيتامينات C وE التي تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى الحصول على خصلات أقوى.
- قومِ بخفض درجة حرارة الحمام الخاص بك
على الرغم من أن العرض البخاري قد يكون مهدئًا، إلا أن الاستحمام بماء ساخن للغاية بشكل يومي يمكن أن يهيج فروة رأسك وربما يضعف شعرك أثناء نموه" حافظي على درجة الحرارة على الجانب الدافئ وفي نهاية الاستحمام، قومي بشطف سريع بالماء البارد لإغلاق البشرة وتعزيز اللمعان والحفاظ على شعر صحي.
-النوم على وسادة من
الحرير
استبدل غطاء الوسادة القطني ببديل حريري، فإنه يحمي شعرك عن طريق تقليل كمية الاحتكاك بين شعرك والنسيج.
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