يلا نركب عجل.. أماكن حول القاهرة يمكن الذهاب إليها فى الويك إند

(MENAFN
- Youm7) فى كل ويك أند يبدأ أفراد الأسرة البحث عن الأماكن يمكن الخروج إليها كأسرة بأعمار مختلفة، فعادة ما يتم الاتفاق على السفر للاستمتاع بأجواء مختلفة، ولكن مع دخول فصل الشتاء فتقف الأسرة حائرة بين قرارين، أما البقاء في المنزل وهذه فكرة تسير غضب الأطفال، أو البحث عن مكان في محيط المنزل للذهاب إليه، وهذا ما يعتبره قرارًا قريبًا لتفكير الجميع، ولذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الأماكن التي يمكن الذهاب إليها في محيط القاهرة، للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع.
حديقة الدرجات
حديقة الدراجات توجد تلك الحديقة في مدينة المستقبل على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة الملاهي أكوا بارك، وهي تعتبر أكبر مسطح مخصص لركوب العجل، والأول في مصر، يعد هذا المكان متكاملاً ومتخصصًا من الممكن تأجيل العجل بداخله، أو حتى الذهاب بالعجلة الخاصة به، أما فيما يخص الأكل فهناك المزيد من الأماكن والأكشاك المتواجد بها الأطعمة بأسعار بسيطة.
الدراجات تأجير مركب
هناك المزيد من الأماكن التي تسمح بتأجير المراكب ، على ضفاف النيل، وخاصة في منطقتي وسط البلد أمام ماسبيرو حيث الأتوبيس النهري، ومراكب القناطر، إلى جانب المراكب الخاص، أما في الزمالك فهناك العديد من مواقف المراكب التي يمكن اتخاذها لتناول الطعام بداخل النيل.
مركب الزمالك صيد السمك
هناك المزيد من الأماكن التي يمكن التوجه إليها للاستمتاع الأسري بصيد السمك، منها الأماكن التي توفر أدوات الصيد بدأ من الصنارة والطعم وأماكن الانتظار، ومنها الأماكن المفتوحة التي تسمح لأي شخص الجلوس بأدواته البد والاستمتاع بالصيد، ومن تلك الأماكن، كوبري المنسترلي وحديقة الفنون في منطقة المنيل، جزيرة الدهب بين القاهرة والجيزة، ونادي الكشافة بمنطقة البحر الأعظم.
نيل القاهرة ركوب الخيل
ركوب الخيل من أكثر الرياضات المناسبة لكل أفراد الأسرة، فمن الممكن الذهاب للأهرامات والاستمتاع بمناظر الأهرامات من جهات مختلفة، أو حتى الذهب للاستبطالت المتواجدة بجواره لقضاء يوم مميز والاستمتاع برياضة الفروسية.
ركوب الخيل
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