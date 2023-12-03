يلا نركب عجل.. أماكن حول القاهرة يمكن الذهاب إليها فى الويك إند

MENAFN - Youm7) فى كل ويك أند يبدأ أفراد الأسرة البحث عن الأماكن يمكن الخروج إليها كأسرة بأعمار مختلفة، فعادة ما يتم الاتفاق على السفر للاستمتاع بأجواء مختلفة، ولكن مع دخول فصل الشتاء فتقف الأسرة حائرة بين قرارين، أما البقاء في المنزل وهذه فكرة تسير غضب الأطفال، أو البحث عن مكان في محيط المنزل للذهاب إليه، وهذا ما يعتبره قرارًا قريبًا لتفكير الجميع، ولذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الأماكن التي يمكن الذهاب إليها في محيط القاهرة، للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع.

حديقة الدرجات

حديقة الدراجات توجد تلك الحديقة في مدينة المستقبل على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة الملاهي أكوا بارك، وهي تعتبر أكبر مسطح مخصص لركوب العجل، والأول في مصر، يعد هذا المكان متكاملاً ومتخصصًا من الممكن تأجيل العجل بداخله، أو حتى الذهاب بالعجلة الخاصة به، أما فيما يخص الأكل فهناك المزيد من الأماكن والأكشاك المتواجد بها الأطعمة بأسعار بسيطة.

الدراجات تأجير مركب

هناك المزيد من الأماكن التي تسمح بتأجير المراكب ، على ضفاف النيل، وخاصة في منطقتي وسط البلد أمام ماسبيرو حيث الأتوبيس النهري، ومراكب القناطر، إلى جانب المراكب الخاص، أما في الزمالك فهناك العديد من مواقف المراكب التي يمكن اتخاذها لتناول الطعام بداخل النيل.

مركب الزمالك صيد السمك

هناك المزيد من الأماكن التي يمكن التوجه إليها للاستمتاع الأسري بصيد السمك، منها الأماكن التي توفر أدوات الصيد بدأ من الصنارة والطعم وأماكن الانتظار، ومنها الأماكن المفتوحة التي تسمح لأي شخص الجلوس بأدواته البد والاستمتاع بالصيد، ومن تلك الأماكن، كوبري المنسترلي وحديقة الفنون في منطقة المنيل، جزيرة الدهب بين القاهرة والجيزة، ونادي الكشافة بمنطقة البحر الأعظم.

نيل القاهرة ركوب الخيل

ركوب الخيل من أكثر الرياضات المناسبة لكل أفراد الأسرة، فمن الممكن الذهاب للأهرامات والاستمتاع بمناظر الأهرامات من جهات مختلفة، أو حتى الذهب للاستبطالت المتواجدة بجواره لقضاء يوم مميز والاستمتاع برياضة الفروسية.

ركوب الخيل



