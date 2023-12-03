فاقد الشيء يعطيه.. تيريزا تنمى مواهب أطفال وأمهات حى جامعى القمامة

MENAFN - Youm7) منذ أن فتحت عينيها على الدنيا لم تر سوى مشهد واحد فى الحى الذى تسكن فيه ويتكرر يوميًا وهو جمع وفرز القمامة فأغلب قاطنى "حى الزبالين" بمنشية ناصر يعملون فى فرز القمامة ومع الوقت اعتادت المشهد ولكن طفولتها كانت تجذبها دائمًا للبحث عن المجلات والورق الملون وسط القمامة وإعادة تدويرها بطريقتها البسيطة.

ومع مرور الوقت وهى فى العشرينيات من عمرها

كانت ترى دائما أن الأطفال فى حى جامعى القمامة يحتاجون للدعم النفسى وتنمية المهارات فقررت أن تكون هى المنفذ لتفريغ طاقتهم.

تيريزا سعيد من أبناء "حي جامعى القمامة"، استطاعت أن تغير من فكر الأطفال والأمهات بالحى وتنمى مواهبهم وقدراتهم، وعن تجربتها قالت لـ "اليوم السابع" أول ما اتخرجت من الجامعة اشتغلت في العمل التنموي وقتها حسيت بأهمية الدور اللي ممكن الواحد يقوم بيه تجاه مجتمعه، وده اللى خلاني أفتكر إزاي المجتمع بيعامل الأطفال وبيهمشهم وبعد كده نرجع ندور على حلول لما يكبروا وازاي نصلح كل الأذى اللي اتعرضوا ليه بس ده بيكون بعد فوات الأوان، ولأني بنت الحي فكنت على دراية كاملة بأهم المشاكل النفسية والاجتماعية اللي بيمر بيها الأطفال هناك، علشان كده وقت ما بقي عندي فرصة قررت أن أدعم أطفال الحي وأساعدهم أنا ومجموعة من أصدقائى وعملنا مبادرة مساحة".





وأضافت: "مبادرة مساحة هدفها إن الطفل يقدر يدير حياته بأفضل شكل داخل مجتمعه، ولأن دور الأم مهم جدًا في تشكيل الطفل فقررنا نشتغل على الطفل والأم كمان".

وتابعت: "بنشتغل مع الطفل علي الأنشطة الاجتماعية والنفسية والبيئية لتنمية مهاراته، وبنشتغل مع الأمهات علي رفع الوعي وبتربية أبنائهم حاليًا شغالين علي نفس البرامج ودخلنا برنامج الدعم النفسي كمان لوجود احتياج كبير للأطفال اللي تعرضوا لمشاكل وأذى نفسى، إحنا كمان بنعلم الأطفال الرسم والغناء وإعادة تدوير المخلفات، الحمد لله فيه قبول من الأطفال والأمهات ولاحظنا تغيير كبير فى شخصيتهم".







