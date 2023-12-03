بعد ترند طاقية السلطان.. صيامى بدون لبن أو بيض اعرفى الطريقة

MENAFN - Youm7) انتشر ترند جديد على مواقع التواصل الاجتماع في الساعات القليلة الماضية عن طريقة عمل طاقية السلطان، ومنذ تلك اللحظة أعدت كل شيف على مواقع التواصل التجتماعى عُدتها وبدأت في تقديم طريقتها المختلفة عن غيرها والتي تحمل سر عمل طاقية السلطان، في السطور التالية سنتعرف على ما هي أكلة طاقية السلطانة ولماذا انتشرت لُقبت بهذا الأسم، وسننفرد بسر طريقة عملها الصيامى للإخوة المسيحيين.

طاقية السلطان هي عجينة البريوش الحلوة، أصلها فرنسية، ممكن أن يضاف إليها نكهة الفانيليا والبرتقال والشيكولاتة، لقبت بهذا الاسم نسبة لأنه ممكن أن تشكل على هيئة طاقية السلطان شطيرة عجينة بالشيكولاتة وأخرى بدون وتأخذ الشكل الدائرى وتكون مفرغة من الداخل، وإليكم طريقة عمل فطيرة البريوش الصيامى من غير بيض ولا لبن، وفقًا لموقع "foodtrails"

المكونات

- 2 كوب طحين

- 1/4 كوب سكر

- 1/4 كوب زيت نباتي

- 1/2 كوب ماء دافئ

- 1 ملعقة صغيرة خميرة الخبز

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

- حشوة البريوش حسب الرغبة "مثل التمر"

طاقية السلطان.. طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، اخلطِ الطحين والسكر والملح حتى يتجانسوا جيدًا.

2. أذيب خميرة الخبز في الماء الدافئ واتركها جانبًا لمدة 5 دقائق حتى تتفعل.

3. أضف زيت النباتي وماء الخميرة المذابة إلى الوعاء المحتوي على الطحين واعجن المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.

4. قومِ بتغطية الوعاء بمنشفة نظيفة واترك العجينة تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى تتضاعف حجمها.

5. بعد تخمر العجينة، قسمها إلى كرات صغيرة "حوالي 12-15 كرة" واتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

6. قومِ بفرد كل كرة عجين في شكل دائري وضع ملعقة صغيرة من حشوة البريوش في المنتصف.

7. أغلق العجينة حول الحشوة واشكلها إلى شكل كروي محكم.

8. ضع الفطائر على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة واتركها ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.

9. سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

10. اخبز ِالفطائر في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

11. اتركِ الفطائر تبرد قليلاً قبل تقديمها.

وهكذا، تكون قد أعددت فطيرة البريوش الصيامية من غير استخدام البيض أو اللبن. يمكنكِ تناولها كوجبة خفيفة لذيذة خلال فترة الصيام.