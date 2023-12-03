بعد ترند طاقية السلطان.. صيامى بدون لبن أو بيض اعرفى الطريقة

(MENAFN
- Youm7) انتشر ترند جديد على مواقع التواصل الاجتماع في الساعات القليلة الماضية عن طريقة عمل طاقية السلطان، ومنذ تلك اللحظة أعدت كل شيف على مواقع التواصل التجتماعى عُدتها وبدأت في تقديم طريقتها المختلفة عن غيرها والتي تحمل سر عمل طاقية السلطان، في السطور التالية سنتعرف على ما هي أكلة طاقية السلطانة ولماذا انتشرت لُقبت بهذا الأسم، وسننفرد بسر طريقة عملها الصيامى للإخوة المسيحيين.
طاقية السلطان هي عجينة البريوش الحلوة، أصلها فرنسية، ممكن أن يضاف إليها نكهة الفانيليا والبرتقال والشيكولاتة، لقبت بهذا الاسم نسبة لأنه ممكن أن تشكل على هيئة طاقية السلطان شطيرة عجينة بالشيكولاتة وأخرى بدون وتأخذ الشكل الدائرى وتكون مفرغة من الداخل، وإليكم طريقة عمل فطيرة البريوش الصيامى من غير بيض ولا لبن، وفقًا لموقع "foodtrails"
المكونات
- 2 كوب طحين
- 1/4 كوب سكر
- 1/4 كوب زيت نباتي
- 1/2 كوب ماء دافئ
- 1 ملعقة صغيرة خميرة الخبز
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- حشوة البريوش حسب الرغبة "مثل التمر"
طاقية السلطان.. طريقة التحضير
1. في وعاء كبير، اخلطِ الطحين والسكر والملح حتى يتجانسوا جيدًا.
2. أذيب خميرة الخبز في الماء الدافئ واتركها جانبًا لمدة 5 دقائق حتى تتفعل.
3. أضف زيت النباتي وماء الخميرة المذابة إلى الوعاء المحتوي على الطحين واعجن المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.
4. قومِ بتغطية الوعاء بمنشفة نظيفة واترك العجينة تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى تتضاعف حجمها.
5. بعد تخمر العجينة، قسمها إلى كرات صغيرة "حوالي 12-15 كرة" واتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.
6. قومِ بفرد كل كرة عجين في شكل دائري وضع ملعقة صغيرة من حشوة البريوش في المنتصف.
7. أغلق العجينة حول الحشوة واشكلها إلى شكل كروي محكم.
8. ضع الفطائر على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة واتركها ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.
9. سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
10. اخبز ِالفطائر في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
11. اتركِ الفطائر تبرد قليلاً قبل تقديمها.
وهكذا، تكون قد أعددت فطيرة البريوش الصيامية من غير استخدام البيض أو اللبن. يمكنكِ تناولها كوجبة خفيفة لذيذة خلال فترة الصيام.
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