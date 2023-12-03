10.3 مليار دولار إيرادات السياحة فى 9 أشهر عام 2022 بفضل الإصلاح الاقتصادى

MENAFN - Youm7) نال قطاع السياحة حظا وفيرا من جهود الدولة لتحقيق البيئة اللازمة لتعافى مؤشراته فى السنوات الأخيرة، وهو ما أنعكس على أداء الميزان الخدمي بشكل كبير، حيث تضاعف فائض الميزان الخدمي مدعومًا بزيادة ملحوظة فى إيرادات السياحة وحصيلة قناة السويس.

وأسهم تحرير سعر الصرف الذي ساعد على تحسن مستوى مصر فى مؤشرات تنافسية السياحة وهو ما انعكس بدوره على إيرادات السياحة والتى شهدت تزايدًا ملحوظا فى أعقاب تحرير سعر الصرف حيث بلغت 10.3 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى 2022 وهو ضمن مستويات الأداء المرتفعة حتى بالمقارنة مع ما قبل ثورة يناير ومقابل 3.8 مليارات دولار خلال عام 2016/15 أى بنسبة زيادة قدرها 36.9%.

واتخذ البنك المركزى المصرى قرارا ببداية الإصلاح الاقتصادى بتحرير سعر الصرف فى مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب، استهدف البنك المركزى من تلك السياسات إصلاح التشوه السعرى بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، وتمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية. وبناء الاحتياطي الأجنبي لمستويات ما قبل أحداث يناير ليغطي الواردات لمدة 6 أشهر على الأقل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والسيطرة على الموجة التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وتحقيق مستهدفات السياسة النقدية فى استقرار الأسعار على الأجل المتوسط.