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نائب القابضة للكهرباء يتفقد سيوة لمناقشة الاعتماد على الطاقة الشمسية.. صور

12/3/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر
منطقة سيوه التابعه لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى وبرفقتهم
مدير عام التخطيط الفني بالشركة القابضة و ذلك للوقوف على الوضع الفعلى لمصادر التغذية الحالية لمنطقة سيوة،
تمهيدا للعمل علي استخدام افضل بدائل التغذية والاعتماد على الطاقه الجديدة والمتجدده من الطاقه الشمسية والرياح و بطاريات التخزين.
واستهدفت الزيارة مناقشة طرق مجابهة قفزات الأحمال المتوقعه بمدينة سيوة، فضلا عن كونها طاقه خضراء تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفورى وما له من أثار سلبيه على البيئه علاوة على التكلفة المرتفعة لاستخدام وحدات الديزل مقارنه بالاعتماد على الطاقة المتجدده.
وحرص الدكتور خالد الدستاوى على زيارة محطة وحدات الديزل المستخدمه حاليا فى توصيل التيار الكهربائى لمدينة سيوة، بالإضافة إلى زيارة محطة الطاقه الشمسية بسيوة وتم مناقشة امكانيه تطوير المحطة وإمكانية
زياده مشاركة الطاقه المتجدده لاستيعاب الاحمال الحاليه و المستقبلية و ما لذلك من تاثير اقتصادي وتقليل الانبعاث الكربونى والمحافظه على البيئه.

الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس القابضة لكهرباء مصر

المحطة الشمسية بسيوة








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