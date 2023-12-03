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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3-12-2023

12/3/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 3-12-2023.



إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية الهندسية، والعالمية للاستثمار والتنمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، واسيك للتعدين-اسكوم، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجي بي كوربوريشن، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وليسيكو مصر، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وطاقة عربية، وريكاب للاستثمارات المالية، وابن سينا فارما، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.



البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.16%، والعرب على 6.19%، واستحوذت المؤسسات على 85.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 144.54%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 12.6 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 9.9 مليون جنيه، 210.3 ألف جنيه، 24.5 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24571 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10467 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5304 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7686 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 6614 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1492 نقطة.



وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- طاقة عربية بسعر إغلاق 13.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.



- ابن سينار فارما بسعر إغلاق 3.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.56%.



- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 20.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.60%.



- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 26.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.91%.



- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 4.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 46.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.88%.



- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.64%.



- اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 50.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.53%.



- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 6.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.92%.



- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 49.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.66%.
















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