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مصر تربط 60 دولة بـ17 كابلا بحريا تتحكم فى 90% من البيانات بين آسيا وأوروبا

12/3/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) باتت مصر الآن تمتلك ثورة تكنولوجية بفضل موقعها الجغرافي، والذي أدى إلى مرور الكابلات التي تربط الإنترنت بالعالم من خلال ممر قناة السويس الملاحي، حيث تربط تلك الكابلات مصر بحوالي 60 دولة من خلال 17 كابلا بحريا (Fibre Optic cable) والتي تعد مسؤولة عن حوالي 90% من البيانات التي تمر عبر آسيا وأوروبا.

وقد صنف مصر في المرتبة "Ookla's March 2022 Speedtest Global index " مؤشر 91 من بين عدد 142 دولة من حيث متوسط سرعة الإنترنت الأرضي.

وتتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة مصر الرقمية التي اشتملت على مستهدفات لجذب الاستثمارات بالقطاع، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتقديم العديد من المبادرات التي توفر التدريب ودعم البنية التحتية للقطاع. وقد ركزت تلك الخطة على القطاعات الأكبر من حيث القيمة المضافة، مثل: تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا Technology Parks"، وإنشاء مراكز البيانات المتكاملة. وقد كان الهدف الأساسي تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.







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