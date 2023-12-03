رئيس الصناعات الهندسية: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية

MENAFN - Youm7) أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارةالشركة القابضة للصناعات المعدنية ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن القطاع الخاص شريك أساسى مع قطاع الأعمال العام والقطاع العام فى التطوير فى التنمية وفى أيضا الاستحواذ على حصص من الشركات بهدف تطويرها وتنميتها خلال الفترة المقبلة وذلك لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة التى يتم تطبيقها فى الفترة الحالية بهدف دفع الاقتصاد الوطنى.





و‏أضاف خالد الفقى، أن الصورة تغيرت تماما عن القطاع الخاص والقطاع الخاص هو شريك تنموى رئيسى للدولة فى التنمية، وفى توفير فرص العمل وفى رفع معدلات النمو وهو عصب لا يمكن الاستغناء عنه فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن هناك قامات كبيرة ورجال من القطاع الخاص يساهمون أيضا فى الخدمات المجتمعية وفى دعم المجتمع المحلى، بجانب العمل فى المصانع، وبالتالى من المهم استمرار هذا الدور خلال الفترة المقبلة مع الحرص بشكل كبير على العاملين فى الشركات لانهم عصب هذه الشركات.





و‏أوضح الفقى أن القطاع الخاص مطالب فى الفترة المقبلة بضخ استثمارات جديدة وبناء المصانع وإضافة مصانع على المصانع القائمة والدخول بنسبة معقولة فى الشركات لتنميتها وتطويرها بما يحقق الاستقرار فى السوق المحلية.





وأيضا زيادة الصادرات للخارج فى العديد من الصناعات منها السبائك والألمنيوم والنحاس والمعادن والأسمدة والكيماويات وغيرها.



