مرهم مصنوع من القطط المشوية أبرز علاجات فرنسا للتخلص من بق الفراش والأثاث قديمًا

MENAFN - Youm7) فى أوائل القرن العشرين، أصبحت باريس حديث العالم، خاصة بعد أن توغلت حشرة "البق " في الأثاث والفراش، وتسببت في ترك لدغة على أجساد البشر تؤدى إلى ظهور حكة جلدية، وفى هذا الإطار قامت الباحثة كاثرين هارفىبتقديم دراسة حول كيف حاول الفرنسيين التخلص من الآفات الدقيقة؟، وفقا لما ذكر موقع هيستورى اكسترا.

وأوضحت كاثرين هارفى، في دراستها، غالبًا ما تتضمن النصائح الحديثة للتعامل مع الفراش المصاب بالحشرات بالكثير من الغسيل من خلال المياه الساخنة، ثم يوضع في الثلاجة، وعلى الرغم من افتقارهم إلى مثل هذه الأجهزة المنزلية، إلا أن الفرنسيين استخدموا في كثير من الأحيان استراتيجيات مماثلة.

البق





وذكرت الدراسة ما أوصى به صانع الخزائن ويليام كاوتي فى القرن الثامن عشر بأنه "إذا كان بإمكانك توفير أغطية الأسرة الخاصة بك لبضعة أسابيع أو أشهر، فاجعلها عارية في الفناء الخارجي للمنزل فالحرارة المفرطة أو البرودة المفرطة هي العلاج المطلق لجميع الحشرات"، واقترح أيضًا أن "أفضل علاج في الظروف القصوى هو شراء منزل جديد".

في بعض الأحيان لم تكن المياه كافية، لذلك تضمنت العديد من العلاجات استخدام مواد ذات رائحة كريهة على الأثاث الملئ بالبق، كما رصدت الدراسة اقترح الموسوعي الفرنسي نويل شوميل (1632-1712) باستخدام مرهم مصنوع من "القط المشوي"، ووضعه على الأثاث الملئ بـ البق.

تم تصنيع مستحضرات أخرى بمواد شديدة السمية مثل الزئبق، واقترحت الناشطة الأمريكية ليديا تشايلد (1802-1880) ملء الشقوق في الجدران بالطلاء المعتمد على الزرنيخ؛ بالنسبة للأثاث الخشبي، كما استخدمت خليطًا من الزئبق وبياض البيض، وتم وضعه بالريشة.

تضمنت العديد من علاجات بق الفراش ما قبل الحديثة تبخير حجرة النوم بمواد ذات رائحة قوية، اقترح طبيب القرن الثامن عشر نويل جودفري بحرق روث البقر، وفي أوائل القرن العشرين، كان حمض البروسيك يستخدم غالبًا لتبخير المساكن الموبوءة، وكانت سلطات الصحة العامة متحمسة بشكل خاص لقدرتها على منع سكان الأحياء الفقيرة من نقل الإصابة إلى المناطق السكنية المبنية حديثًا.

كانت المواد الكيميائية الجديدة فعالة، ولكنها خطيرة للغاية، ففي مارس 1923، توفى ستة أفراد من عائلة واحدة

بعد أن تم تبخير المطعم الموجود أسفل شقتهم في شيكاغو، وبعد اثني عشر عامًا، توفي طفلان بعد عملية تبخير لأن فراشهما لم يتم تهويته بشكل صحيح.